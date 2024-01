Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Фрагмент концерта

Представители СПбГАСУ приняли участие в мероприятиях, приуроченных к восьмидесятилетию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Утром 27 января ректор нашего университета Евгений Рыбнов присоединился к торжественно-траурной церемонии возложения цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Позднее он возглавил делегацию СПбГАСУ на концерте-реквиеме, прошедшем на стадионе «Газпром-арена». Присутствие на этом мероприятии стало честью для нашего вуза, ведь приглашались представители тех организаций и предприятий, которые в годы блокады и после её снятия принимали активное участие в спасении и восстановлении города. На концерте также присутствовали проректор по образовательной деятельности Сергей Михайлов, проректор по молодёжной политике Ирина Луговская, деканы факультетов, преподаватели и административные сотрудники университета, участники студенческого совета и другие студенты.

Минуту молчания в память о павших объявил президент России Владимир Путин, посетивший мероприятие вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Глава российского государства отметил, что борьба и мужество ленинградцев, а также победа «навсегда останутся одной из самых трагических, но и самых триумфальных страниц в истории нашей страны, да и всего мира».

Масштабный концерт-реквием с участием ведущих российских артистов собрал более 40 тыс. зрителей.

Говоря о значении памятной даты, Ирина Луговская отметила: «Это священная дата для нас, и, конечно, 80-летие должно было быть отмечено столь масштабно – как дань памяти, уважения, благодарности всем, кто выстоял и сохранил город. Кроме того, это и другие мероприятия, проходившие в конце января в городе на Неве и по всей стране, очень важны для тех поколений, которые родились намного позже окончания войны – для нашей молодёжи. Говоря словами поэта, “это нужно – не мёртвым! Это надо – живым!”»

«Мероприятие в первую очередь запомнилось своей масштабностью и уровнем подготовки, а также проработанностью сценария и блистательными выступлениями лучших российских артистов. Значимость даты в том, что это напоминание для нас о важности сохранения человечности, доброты и преданности своей родине – качеств, которые проявили жители блокадного Ленинграда», – от лица обучающихся отметил председатель студенческого совета СПбГАСУ Леонид Николаев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI