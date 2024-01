Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

? ходе очередного заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко подвели итоги реализации основных направлений сотрудничества за 2021-2023 год и 28 Союзных программ, а также обсудили программу сотрудничества на ближайшие три года.

Главы государств и правительства двух стран обсудили вопросы интеграционного строительства в Союзном государстве, вопросы сотрудничества в транспортной, промышленной, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.

«Россия и Белоруссия достигли 100% отметки выполнения запланированных мероприятий первого этапа интеграции – с 2021 по 2023 годы, – подчеркнул заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. – Суммарно за три года наши страны разработали и актуализировали 211 нормативных правовых актов, как национальных, так и международных, которые сблизили наши законодательства, сформировали инструменты для повышения эффективности двустороннего сотрудничества, создали благоприятные условия для бизнеса и граждан Союзного государства».

Замминистра пояснил, что речь идёт о подписанных между Россией и Белоруссией документах по формированию единых подходов в налоговой политике, позволивших установить единые ставки НДС и акцизов для бизнеса двух стран, которые в перспективе предложат в качестве эффективных решений в ЕАЭС и СНГ.

По итогам трех лет совместной работы Россия и Белоруссия сформировали два коллегиальных органа – Межгосударственный таможенный центр и Наднациональный налоговый комитет. Таможенный центр отвечает за координацию мобильных таможенных групп, что повышает эффективность контроля за оборотом незаконной и санкционной продукции. Налоговый комитет контролирует исполнение сторонами договора по косвенным налогам и вносит предложения по дальнейшему сближению налоговых законодательств.

Замминистра подчеркнул, что всё это время работа проходила в непростых геополитических условиях. Однако внешняя обстановка, по его словам, не помешала развитию взаимной торговли между странами. Товарооборот находится на подъёме и в перспективе продолжит тенденцию к динамичному росту. «По итогам 2022 года торговля между Россией и Белоруссией выросла на 13% и достигла 3,5 трлн рублей, – привел данные Дмитрий Вольвач. – За 11 месяцев 2023 мы уже перешагнули эту планку. Товарооборот показал рост ещё на 9,4 % и достиг 3,6 трлн рублей. Суммарно на Россию приходится более 60% всей внешней торговли Белоруссии».

В ходе встречи главы двух государств утвердили интеграционный пакет документов на предстоящие три года, разработанный Минэкономразвития России совместно с Минэкономики Белоруссии. Это документ стратегического планирования на среднесрочную перспективу, состоящий из 11 разделов и 120 задач.

Основная его часть посвящена «бизнесовым» вопросам интеграции – равным и комфортным условиям ведения бизнеса, гарантиям для компаний и потребителей, единым правилам конкуренции, развитию национальных платежных систем, продолжению создания объединенной транспортной системы и общих энергетических рынков, развитию промышленной кооперации, туризма и инвестиционного сотрудничества. Другая часть вопросов касается социального и гуманитарного партнерства и посвящена формированию единого научного, технологического и информационного пространства.

По итогам заседания Высшего Государственного Совета страны Союзного государства также утвердили Декрет о признании технологических операций. «Это прорывное решение, которое формирует единые подходы к проведению промышленной политики, определению уровня локализации производимой продукции и унификации мер поддержки производителей», – пояснил Дмитрий Вольвач.

Ещё одним прорывным решением, по его словам, следует считать межправительственное соглашение о признании электронной подписи. Документ согласован на всех уровнях и готовится к подписанию. Он позволит ускорить логистику взаимных поставок и процесс внедрения электронного сопроводительного документа для грузовых транспортных средств, упростит трансграничное взаимодействие бизнеса с государственными органами и создаст безбумажный электронный документооборот в сфере госзакупок.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI