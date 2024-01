Право на комплексное развитие незастроенной территории на Староволынской улице выставят на торги

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве реорганизуют незастроенную территорию, расположенную в ЗАО. Это первый городской участок, право на развитие которого выставят на аукцион в рамках комплексного развития незастроенных территорий — нового вида КРТ. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Комплексное развитие незастроенных территорий применяется к земельным участкам, находящимся в собственности города либо государственная собственность на которые не разграничена. При этом они должны быть свободными от прав третьих лиц.

«В ближайшее время город планирует выставить на торги право на комплексное развитие незастроенной территории на Староволынской улице площадью 7,94 гектара. Инвестиции в редевелопмент площадки могут составить почти 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — около двух миллиардов рублей. Реализация проекта позволит создать в районе Фили-Давыдково не менее четырех тысяч рабочих мест», — отметил Владимир Ефимов.

Недалеко от этого участка находятся станции метро и станция Минская четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Рядом также расположен природный заказник «Долина реки Сетунь».

«На участке планируется строительство современного городского квартала, где возведут 150 тысяч квадратных метров жилья и общественно-деловые объекты такой же площади, необходимые для комфортного проживания и работы горожан. Кроме того, на участке появится вся необходимая инфраструктура, в том числе офисные центры, магазины, рестораны, кафе и отделения банков», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков будет строится комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов программы комплексного развития территорий общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

