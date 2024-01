От детского дня рождения до бизнес-встречи: почти 14 тысяч мероприятий провели москвичи на площадках сервиса «Вместе с культурой»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Количество бронирований помещений с помощью сервиса краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой» на mos.ru за прошедший год выросло вдвое. В 2023-м он помог жителям организовать почти 14 тысяч мероприятий.

«Востребованность сервиса “Вместе с культурой” растет: если в 2022 году им воспользовались чуть больше семи тысяч раз, то в 2023-м количество бронирований составило почти 14 тысяч. При этом каждый второй пользователь в дальнейшем возвращается, чтобы вновь арендовать помещения. Это говорит о доверии горожан и о том, что сервис действительно нужен», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Сервис не только помогает в профессиональной деятельности, но и открывает новые возможности для самореализации. А в учреждениях культуры благодаря ему происходит больше интересных событий, добавил Борис Фролов.

Городские пространства арендуют как представители бизнеса, так и обычные горожане, которые проводят лекции, мастер-классы, репетиции, представления, праздники для детей и многое другое. В 2023 году к сервису «Вместе с культурой» чаще обращались именно физические лица. Они бронировали помещения в основном для мастер-классов и консультаций. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, как правило, устраивали концерты, тренинги и встречи.

Всего на арендованных площадках в прошлом году состоялось более 2,9 тысячи мастер-классов, свыше 2,2 тысячи тренингов, больше 2,2 тысячи встреч, свыше одной тысячи репетиций, сотни концертов, семинаров, лекций, игровых мероприятий и театрализованных представлений. Культурные учреждения также использовали для проведения фото- и видеосъемок — их организовали более 500.

Москвичи арендуют помещения не только в центре города. Например, самой популярной площадкой в прошлом году стал просторный актовый зал в библиотеке № 54, расположенной недалеко от станции метро «Медведково». На втором месте — зал-трансформер в библиотеке № 62 в районе станции метро «ВДНХ». На третьем — театральная гостиная в Доме Гоголя. Помещение находится в старинной городской усадьбе генерала Талызина, в которой Николай Гоголь провел последние годы жизни.

Помимо этого, популярностью пользовались Тургеневская гостиная библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева, зал для проведения мероприятий и мастерская в Центральной городской молодежной библиотеке имени М.А. Светлова, а также концертный зал в Доме А.Ф. Лосева.

В электронном каталоге сервиса «Вместе с культурой» представлено свыше 1,3 тысячи разных помещений в библиотеках, музеях и других учреждениях культуры в более чем 120 районах города.

Для поиска помещения можно воспользоваться специальными фильтрами, интерактивной картой или же готовыми подборками пространств. На странице каждой площадки указаны свободные для бронирования даты, стоимость аренды. Есть также информация о доступности помещения для людей с ограниченными возможностями здоровья, наличии парковки, мест для погрузки и разгрузки оборудования, вендинговых аппаратов, вайфая или зоны для селфи.

Чтобы воспользоваться сервисом «Вместе с культурой», нужна стандартная учетная запись на портале mos.ru. Для бронирования помещения пользователю необходимо подать онлайн-заявку, это занимает всего несколько минут. Учреждение рассмотрит ее в течение четырех календарных дней. Уведомление с результатами придет на электронную почту и в личный кабинет пользователя на mos.ru. В день мероприятия арендатору понадобится взять с собой только паспорт.

Сервис «Вместе с культурой» запущен на портале mos.ru в начале февраля 2021 года. Это совместный проект городских департаментов информационных технологий и культуры.

Внедрение цифровых решений в сфере культуры соответствует задачам национального проекта «Культура» и регионального проекта города Москвы «Цифровая культура».

