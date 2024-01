Отборочный тур олимпиады «Курчатов» пройдет с 31 января до 14 февраля — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице начинается отборочный этап олимпиады «Курчатов» для школьников. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Соревнование проводится по физике для учеников 7-11-х классов и по математике для учащихся 6-11-х классов. Всего будет два тура: отборочный и заключительный. Первый пройдет с 31 января по 14 февраля дистанционно. Для участия нужно заранее авторизоваться через портал «Московская электронная школа». Во второй тур пригласят школьников, успешно прошедших отборочный этап.

«Состязание проводится в партнерстве с Курчатовским институтом уже больше 10 лет и ежегодно пользуется популярностью у школьников. Его поддержали многие ведущие вузы и научные организации столицы. Участниками отборочного этапа в 2023 году стали почти 12 тысяч москвичей», — рассказал Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Олимпиада «Курчатов» входит в перечень Минобрнауки России. Это значит, что ее победители или призеры могут получить льготы при поступлении в российские вузы — от 100 баллов за ЕГЭ по физике или математике до зачисления без экзаменов.

