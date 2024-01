Новый центр госуслуг «Мои документы» открылся в Нагорном районе

Source: MIL-OSI Russian Language News

На юге столицы в районе Нагорный открылся офис «Мои документы». Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Теперь жителям Нагорного стало еще удобнее получать госуслуги. В пешей доступности от метро и рядом со всей инфраструктурой района открылся новый офис “Мои документы”. До этого москвичей обслуживали специалисты в межрайонном центре, который принимал жителей сразу двух районов. В новом центре для горожан открыто 59 окон приема, в том числе два из них для маломобильных граждан», — рассказала Анастасия Ракова.

Новый офис «Мои документы» будет работать по единым стандартам оказания госуслуг. В центре можно не только оформить документы, но и воспользоваться дополнительными сервисами, например сделать фото, оплатить счета и проверить здоровье на современном диагностическом комплексе. Здесь также есть детская игровая зона, комната матери и ребенка и отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака.

Кроме того, в офисе оборудовано восемь мест в зоне электронных услуг с компьютерами в свободном доступе. Для оформления загранпаспортов предусмотрена криптобиокабина.

Центр оформлен в едином стиле с другими офисами «Мои документы». В зоне ожидания посетители могут заполнить заявление, зарядить телефон, выпить кофе и отдохнуть. Там же расположены платежные терминалы, банкомат и вендинговые аппараты. Флагман оборудован для маломобильных горожан.

Центр расположен в торговом комплексе по адресу: Электролитный проезд, дом 5б, строение 6. Рядом со зданием есть парковочные места. Принимать москвичей здесь будут ежедневно с 08:00 до 20:00.

