На Международной выставке-форуме «Россия» открылась обновлённая экспозиция «Десятилетие науки и технологий»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – У стенда «Наша лаба»

Интерактивная экспозиция Министерства науки и высшего образования в рамках Международной выставки-форума «Россия» пополнилась новыми экспонатами. К действующей с ноября выставке добавилось 25 новых объектов, среди которых, к примеру, макеты ускорительного комплекса NICA, арктического автобуса «Арктика», экспедиционного исследовательского судна «Профессор Молчанов» и другие.

Экспозиция демонстрирует изменения, произошедшие за последние 20 лет в российской науке, показывает возможности для самореализации молодёжи в сфере исследований и разработок. 14 тематических залов выставки посвящены современным российским достижениям в сфере науки, технологий и высшего образования. Посетители могут узнать, какие результаты российских учёных уже применяются в медицине, строительстве, энергетике и сельском хозяйстве, над чем сегодня работают российские исследователи, как уже в скором будущем благодаря этой работе может измениться качество жизни российских граждан, какие перспективы ждут молодых людей, решивших связать свою жизнь с наукой.

Для посетителей выставки работает система построения «личного трека»: все желающие на входе могут получить браслет с RFID-меткой, которые можно использовать для ответов на вопросы, размещённые в тематических залах. В конце выставки – при финальном считывании информации с браслета – алгоритм формирует персональные рекомендации по построению карьеры в науке.

Всего на выставке представлено более 60 экспонатов, среди которых есть уникальные решения:

роботизированная медицинская система и манипулятор для 3D-биопечати;

малый космический аппарат «Ярило» № 5 для анализа химического состава атмосферы;

беспилотная авиационная система «Контур» для автономного постоянного мониторинга заданной территории с целью выявления нарушений режима;

оптический модуль детектора глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD;

ручной автономный комплекс двухкомпонентной биопечати для лечения раневых поверхностей «Тканевой пистолет»;

макеты установок класса «мегасайенс» NICA и «СИЛА» и многое другое.

Кроме того, на выставке работает научная лаборатория проекта «Наша лаба». В ней собрано уникальное исследовательское оборудование, произведённое в России и Белоруссии, регулярно проводятся демонстрации и эксперименты. Тематика лаборатории ежемесячно меняется. В январе представлена биологическая и сельскохозяйственная лаборатория, в феврале – физическая и инженерная.

Экспозиция «Десятилетие науки и технологий» расположилась в павильоне ВДНХ № 57. Здесь регулярно проходят Университетские недели, где представители высшей школы и научно-исследовательских организаций из разных регионов России проводят лекции и рассказывают о достижениях отечественных учёных. Помимо этого, посетители могут больше узнать об инициативах Десятилетия науки и технологий и принять в них участие.

СПбГАСУ принимает участие в Международной выставке-форуме «Россия» в составе стенда Санкт-Петербурга. В ходе научной недели, которую с 5 по 11 февраля проведёт Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, будет представлен видеофильм о многолетнем научно-практическом взаимодействии вуза с федеральной строительной компанией «Группа “Эталон”».

Сотрудники СПбГАСУ также проведут интерактивные мастер-классы с использованием практических результатов научной работы вуза.

