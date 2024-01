Мрамор и алюминий: завершается отделка путевых стен на станции метро «Генерала Тюленева»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На станции «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро специалисты ведут отделочные работы и устройство инженерных сетей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На станции “Генерала Тюленева” перспективной Троицкой линии метро продолжается архитектурная отделка платформы. В частности, завершается оформление путевых стен мраморными и алюминиевыми панелями черного, серебристого и оранжевого цвета — на них уже можно прочитать название станции», — отметил Андрей Бочкарев.

Строители начали монтаж облицовочных панелей потолка платформенного участка на предварительно установленные подсистемы. Отделочные работы и устройство инженерных систем одновременно ведутся в вестибюле будущей станции.

Корме того, специалисты доделывают воздуховоды и системы вентиляции. Монтаж трубопроводов выполнен примерно наполовину, а электросетей — на треть.

На поверхности уже начали благоустраивать прилегающую территорию. Здесь асфальтируют дорожки и укладывают плитку. Весной начнется работа по озеленению.

Троицкая линия метро длиной 40 километров соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк. Она пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ежедневно линией будут пользоваться около 100 тысяч пассажиров. Возле новых станций проживают примерно 1,5 миллиона москвичей, а еще несколько сотен тысяч человек здесь работают или учатся.

