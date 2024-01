Московский фестиваль кино открылся в Таиланде

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Бангкоке начался Московский фестиваль кино. Это одно из первых мероприятий, которое организовали в рамках перекрестных годов культурного обмена и туризма России и Таиланда.

«Открытие фестиваля состоялось под эгидой Международной недели дизайна в Бангкоке. В течение двух с половиной месяцев в кинотеатрах тайской столицы, Паттайи и острова Пхукет пройдут показы пяти российских фильмов», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

По ее словам, организаторами мероприятия выступили столичный Департамент культуры, посольство Таиланда в России, посольство России в Таиланде, Агентство креативной экономики Таиланда (СЕА) и другие ведомства.

Тайские зрители смогут увидеть такие фильмы, как «Вызов», «Сердце пармы», «Либерея: Охотники за сокровищами», «Обратимая реальность» и «Конек-горбунок».

В рамках фестиваля также планируется подписать ряд соглашений о совместном производстве фильмов, анимационных лент и сериалов, ведутся переговоры о выводе отечественных работ на стриминговые платформы Таиланда. Московские и тайские представители индустрии уже реализуют несколько партнерских проектов: телевизионные шоу, сериал «Принцесса Сиама», полнометражную картину и мультфильм.

В течение перекрестных годов международное сотрудничество распространится и на другие направления креативных индустрий. В программе примут участие парки, библиотеки, театры и другие культурные учреждения.

