Московский завод выпустил линейку кабелей для работы в экстремальных условиях

Столичное предприятие «Спецкабель» разработало новую конструкцию универсальных кабелей повышенной тепло- и морозостойкости. Они предназначены для силовых и слаботочных цепей, систем автоматики, аналоговой и цифровой связи и способны выдерживать экстремальные температуры. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Новые кабельные конструкции производятся из отечественных полимерных материалов повышенной тепло- и морозостойкости, благодаря чему их можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов по Цельсию. Кроме этого, изделия устойчивы к широкому спектру внешних факторов: воздействию минеральных масел, буровых растворов, повышенному и пониженному давлению. Они могут применяться на объектах нефтегазового комплекса, в металлургии и энергетике. Серия уже готова к промышленному запуску, в год планируется производить около 500 километров кабеля», — рассказал Владислав Овчинский.

Новая линейка продукции входит в серию универсальных изделий для нефтегазового комплекса. Они стойкие к ультрафиолету, маслам, агрессивным средам, морской воде и соляному туману, а также ударам и вибрациям. В 2023 году серия составила около 10 процентов от продаж всей кабельной продукции завода.

Благодаря собственным инвестициям и поддержке города предприятие наращивает объемы производства, расширяет ассортимент и разрабатывает уникальные для рынка решения. С 2021 года завод имеет статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы.

«Компания постоянно наращивает число разработок, которые по техническим характеристикам не уступают зарубежным аналогам и успешно решают вопросы импортозамещения. Сейчас у нас в работе 11 опытно-конструкторских проектов по созданию новых видов кабелей для народного хозяйства. Мы видим свой путь именно в изготовлении новых продуктов, что положительно влияет на развитие кабельной индустрии и всего промышленного сектора России», — отметил вице-президент группы компаний Сергей Лобанов.

Всего в Москве работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, они предоставляют рабочие места для более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Там производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Комфортные условия, созданные в столице для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Для них есть более 20 системных мер поддержки города, в том числе субсидий и целевых займов. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

С 2016 года город присвоил статус промышленного комплекса 70 столичным предприятиям, на которых работают более 80 тысяч человек. Для таких компаний действует специальный налоговый режим. Так, ставка налога на прибыль снижена до 13,5 процента вместо стандартных 17. Налог на недвижимое имущество составляет 50 процентов, налог на землю — 20 процентов от исчисленного, а ставка аренды земли — 0,3 процента от кадастровой стоимости участка.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

