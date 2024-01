«Москва читающая»: жителей столицы приглашают принять участие в новом проекте на платформе «Город идей»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На платформе «Город идей» открылась регистрация на участие в проекте «Москва читающая». Он посвящен развитию библиотечной сферы и организован совместно со столичным Департаментом культуры.

Проект «Москва читающая» продлится с 6 по 12 февраля, в нем будет четыре направления. Горожане смогут предложить новые темы для одноименного проекта на mos.ru, инициативы по развитию электронных сервисов и идеи для мероприятий, которые пройдут в столичных библиотеках.

Кроме того, москвичи предложат рубрики и форматы, которые они хотели бы видеть на страницах библиотек в социальных сетях. Участники обсудят специальные пространства для учебы, работы и отдыха в столице, а также расскажут об участии в проекте «Списанные книги» и о том, как они используют электронный каталог изданий.

Идеи, отобранные экспертами, вынесут на голосование. Лучшие инициативы будут реализованы в городе.

Платформа «Город идей» работает с 2014 года. К ней уже присоединились более 490 тысяч пользователей. Они делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще комфортнее. Уже реализовано свыше шести тысяч предложений. Горожане приняли участие в проектах, посвященных электронным сервисам, культуре, предпринимательству, здравоохранению, образованию, транспорту и другим темам.

Москвичи могут не только принимать участие в проектах, но и вносить собственные инициативы в разделе «Предложить идею».

Платформу развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

