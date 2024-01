Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках Международной выставки-форума «Россия» открылся новый трек «Здоровая Москва». Гостей столичной экспозиции ждут мастер-классы, лекции от экспертов, встречи с известными людьми и спортивные мероприятия. Посетить их можно до 11 февраля.

В первый день работы, 30 января, гости осваивали упражнения для расслабления и растяжки тела. По субботам и воскресеньям здесь будут проводить занятия в рамках проекта «Спортивные выходные».

31 января состоится мастер-класс, участники которого изготовят сувенир из фетра. 2 февраля можно будет расписать фитнес-бутылку, 3 февраля — сделать открытку для врачей, а 4 февраля — создать аппликацию на тему здоровья.

6 февраля посетителей научат простым, но эффективным упражнениям по йоге, которые можно делать в офисе. 7 февраля гости выставки соберут чайные купажи по московским рецептам. 8 февраля в игровой форме будут рассказывать о передовых отечественных технологиях, способствующих поддержке здоровья и улучшению качества жизни.

Кроме того, 6 февраля посетители выставки смогут встретиться с актером театра и кино заслуженным артистом России Максимом Авериным. Он расскажет о нюансах профессии и своей роли в сериале «Склифосовский», а также раздаст автографы.

Москвичей и гостей столицы также ждут лекции о здоровье. С 30 января по 10 февраля приглашенные эксперты расскажут о поддержании физической формы и уличном спорте, доступности медицинских услуг, биохакинге, полезных привычках для жителей мегаполиса, влиянии сна на самочувствие, а также о современном образовании и цифровой трансформации в сфере здравоохранения.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ. Расписание мероприятий в пространстве Москвы доступно в цифровом сервисе Russpass. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI