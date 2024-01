Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

29 января в рамках торжественного мероприятия «Национальный эксперт — 2023» был представлен сводный доклад АНО «Национальные приоритеты» и НИУ ВШЭ об эффектах от реализации национальных проектов в 2019–2023 годах для российского общества. Он стал итогом серии из восьми экспертных встреч. Доклад выявляет главные векторы влияния национальных проектов на жизнь людей и страны, общество и экономику. В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения лучших экспертов и наиболее активных участников экспертных сессий 2023 года. Как отмечают эксперты, нацпроекты дали единые цели и горизонты планирования для всей страны. В результате их реализации появилась совершенно новая инфраструктура. Так, нацпроект «Наука и университеты» привел к кратному росту запросов на вовлечение ученых и исследователей в технологическое предпринимательство. Произошло не только обновление материально-технической базы российских вузов, в стране, по сути, началось создание сети университетских кампусов мирового уровня. Популяризация здорового образа жизни привела к тому, что во всех российских регионах были приняты программы укрепления здоровья, основанные на единых подходах, и идет постепенное выведение табакосодержащей продукции из оборота. Росстатом создана система измерений доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; появилась сеть региональных центров укрепления общественного здоровья. Реализация нацпроекта в области экологии повлияла на то, что бизнес стал более «экологичным». Появилась инфраструктура сбора и переработки отходов. Усилия по созданию комфортной городской среди положительно повлияли на демографию. При этом благоустроенная территория становится центром туризма, а созданная инфраструктура — основой для привлечения инвестиций. То, что реализация нацпроектов повлияла практически на все сферы жизни страны, очевидно из опросов россиян. В докладе приводятся оценки граждан происходящих в их жизни и стране перемен. Исходя из проведенных опросов, в частности, выросли: на 10 п.п. число россиян, которые стараются питаться правильно (с 2022 по 2023 год с 33 до 43%); на 21 п.п. количество людей старшего возраста, проходящих диспансеризацию (с 2020 по 2023 год с 20 до 41%); на 10 п.п. число тех, кто заметил улучшение качества дорог (с 2020 по 2023 год с 56 до 66%); на 5 п.п. доступность качественного образования независимо от места проживания (с 2020 по 2023 год с 43 до 48%); на 8 п.п. число россиян, отмечающих благоустройство городской среды (с 2020 по 2023 год с 77 по 85%); на 9 п.п. количество россиян, считающих, что отечественные товары стали более качественными (с 2020 по 2023 год с 50 до 59%).

«Та работа, которая ведется «Национальными приоритетами», крайне важна для правительства. Это как раз формирование обратной связи для выработки и принятия решений», — прокомментировал выход доклада заместитель руководителя аппарата Правительства РФ Леонид Левин. По его словам, эта работа дает понимание, в каком направлении дальше двигаться и что совершенствовать.

«ВШЭ — это многопрофильный университет, который принимает участие в большом количестве проектов. У нас учится 54 тысячи студентов, огромное количество направлений подготовки, большой научный и экспертный задел, и я понимаю, насколько сложно консолидировать экспертное пространство. В этом направлении была проведена колоссальная работа. Хочу призвать всех экспертов не сдавать свои позиции, но при этом приходить совместно к тем решениям, которые будут реализовываться в интересах конкретного человека, живущего в нашей стране», — отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов в ходе презентации доклада.

За 2023 год было выпущено восемь докладов, и собранные вместе они дали полную, интересную и системную картину социальных эффектов от реализации национальных проектов, отметила в ходе своего выступления генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. «Все национальные проекты позволили объединиться федерации, регионам, власти, бизнесу и обществу вокруг единых целей и дать всей стране понимание, куда мы движемся. Бизнес перестраивал свои стратегии под национальные проекты, включал новые виды корпоративной и социальной ответственности, изменял стратегические блоки. То же самое происходило и во многих сферах, которые курируют национальные проекты», — отметила София Малявина. По ее словам, реализация национальных проектов будет иметь долгосрочные позитивные последствия, которые уже видны экспертам. Например, создание опорной сети дорог приводит к снижению логистических издержек и повышению товарооборота между регионами, а благоустроенная территория становится драйвером развития местных бизнесов, общественных проектов и сообществ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI