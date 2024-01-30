Как нацпроекты изменили жизнь россиян

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

29 января в рамках торжественного мероприятия «Национальный эксперт — 2023» был представлен сводный доклад АНО «Национальные приоритеты» и НИУ ВШЭ об эффектах от реализации национальных проектов в 2019–2023 годах для российского общества. Он стал итогом серии из восьми экспертных встреч. Доклад выявляет главные векторы влияния национальных проектов на жизнь людей и страны, общество и экономику.

В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения лучших экспертов и наиболее активных участников экспертных сессий 2023 года.

Как отмечают эксперты, нацпроекты дали единые цели и горизонты планирования для всей страны. В результате их реализации появилась совершенно новая инфраструктура.

Так, нацпроект «Наука и университеты» привел к кратному росту запросов на вовлечение ученых и исследователей в технологическое предпринимательство. Произошло не только обновление материально-технической базы российских вузов, в стране, по сути, началось создание сети университетских кампусов мирового уровня.

Популяризация здорового образа жизни привела к тому, что во всех российских регионах были приняты программы укрепления здоровья, основанные на единых подходах, и идет постепенное выведение табакосодержащей продукции из оборота. Росстатом создана система измерений доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; появилась сеть региональных центров укрепления общественного здоровья.

Реализация нацпроекта в области экологии повлияла на то, что бизнес стал более «экологичным». Появилась инфраструктура сбора и переработки отходов.

Усилия по созданию комфортной городской среди положительно повлияли на демографию. При этом благоустроенная территория становится центром туризма, а созданная инфраструктура — основой для привлечения инвестиций.

То, что реализация нацпроектов повлияла практически на все сферы жизни страны, очевидно из опросов россиян. В докладе приводятся оценки граждан происходящих в их жизни и стране перемен.

Исходя из проведенных опросов, в частности, выросли:

на 10 п.п. число россиян, которые стараются питаться правильно (с 2022 по 2023 год с 33 до 43%);

на 21 п.п. количество людей старшего возраста, проходящих диспансеризацию (с 2020 по 2023 год с 20 до 41%);

на 10 п.п. число тех, кто заметил улучшение качества дорог (с 2020 по 2023 год с 56 до 66%);

на 5 п.п. доступность качественного образования независимо от места проживания (с 2020 по 2023 год с 43 до 48%);

на 8 п.п. число россиян, отмечающих благоустройство городской среды (с 2020 по 2023 год с 77 по 85%);

на 9 п.п. количество россиян, считающих, что отечественные товары стали более качественными (с 2020 по 2023 год с 50 до 59%).