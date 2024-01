Жизнь с ИИ: как заставить нейросети работать на нас

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Использование нейронных сетей и инструментов на основе ИИ обсудили на очередной встрече дискуссионного клуба «Самовар». Участники сосредоточились на прикладных аспектах применения различных генеративных платформ, в том числе для улучшения образовательного процесса и PR-практик. «Если спросить обычного человека на улице, он скажет, что искусственный интеллект несет в себе кучу опасностей… Но что было бы сегодня с миром, если бы не искусственный интеллект?» — такими словами открыл мероприятие модератор, директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Роман Левкович. Революция произошла больше года назад, когда мир познакомился с ChatGPT, а сегодня нейронки уже конкурируют между собой и у каждой сформировалась своя армия поклонников. Но стало ли нам от этого легче жить?

Самое крутое свойство нейронных сетей — это умение говорить простым языком на сложные темы, полагает преподаватель Школы дизайна факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, интернет-маркетолог с более чем 20-летним опытом работы, автор телеграм-канала, посвященного практическому применению технологий ИИ, Дмитрий Андрияшкин. Можно, например, попросить ИИ объяснить запутанную философскую концепцию, и это работает. «Меня по-настоящему поразило то, что он стал править мои грамматические и стилистические ошибки. Сама возможность того, что кто-то правит твой стиль и переформулирует твои мысли, была для меня революционной», — поделился он своими ощущениями. Сейчас, всего год спустя, такое применение ИИ уже кажется примитивным, как и использование его для ответов на какие-то распространенные вопросы, поиска информации в энциклопедиях, пересказа длинных текстов и другой подобной «болтовни». При этом, если вы просите ИИ выступить в роли редактора, стоит четко оговорить требование — не подходить к задаче излишне творчески и не вносить в текст новых фактов. «Галлюцинации — это стандартная функция нейросетей», — напомнил спикер. Позволив им увлечься, вы рискуете обнаружить в своей статье что-то такое, чего никогда и на свете не было. Отдельной задачей может стать игра со стилистикой. Нейронки умеют подражать не только деловому или художественному стилю, но и стилю определенного человека — эксперта с мировым именем, поэта, звезды сериала. Найдите лучших специалистов в интересующей вас области и при написании промпта попросите ИИ использовать их роли. Например, вот каким получился анонс «Самовара» в стиле Хармса: «Однажды в университете появился “Самовар”. Не обычный самовар, а дискуссионный клуб. Он стоял на столе, и из него шел пар, как из обычного самовара, но слова витали в воздухе вместо пара.

Спикерами могли быть все: преподаватели, студенты, даже самовар. Да-да, самовар тоже говорил. Он говорил о важных вопросах, о том, как чай пьют в Китае, о том, почему книги иногда плачут ночью. Перед каждой встречей выпускался анонс. Анонс приходил сам по себе, никто не знал, откуда. Он мог быть на листке бумаги, мог просто появиться в воздухе и прочитать себя сам. В анонсе было написано, кто будет говорить: преподаватель, студент или самовар. Но иногда анонс ошибался и вместо спикера приходил кто-то другой: медведь или карандаш». «Возможно, это пародия, и ИИ вовсе не настолько великолепен, чтобы писать как Хармс, но он умеет работать в нужном стиле, и это может быть выгодно», — отметил Дмитрий Андрияшкин. Так, можно попросить переписать вашу статью в стиле известного журналиста или использовать тон и рекламные приемы понравившегося релиза. В открытом доступе содержится множество примеров, на которых ИИ будет учиться вам во благо. «Можно взять контент наших конкурентов и загрузить в нейронную сеть, а затем попросить их проанализировать по нужным критериям. Не то чтобы он возьмет и напишет вам уникальный текст на их основе, но сможет качественно проработать и получить на выходе интересные данные. При этом можно сегментировать контент по задачам или целевой аудитории — посты, отзывы, реклама и т.п.», — пояснил спикер.

После этого можно дать указание ИИ запомнить лучшие приемы и предлагать использовать их при создании собственного контента. Преподавателям ИИ поможет автоматизировать рутинные задачи: создавать шаблонные документы, отвечать на повторяющиеся вопросы студентов, разрабатывать учебные программы. Нейронная сеть за минуты напишет саммари длинного ролика или объемной научной статьи, а также переведет материал на другие языки, в том числе с русского на русский, убрав специфические обороты и сложные термины, или поищет исследования на заданных языках. Самое главное в общении с нейронными сетями — написать для них правильный промпт, подчеркивает Дмитрий Андрияшкин. Впрочем, для этого уже создаются специальные библиотеки по типу «сто лучших промптов о…». Есть еще один, более долгий, но более интересный путь — заставить один ИИ править тексты другого, осуществлять фактчекинг и предлагать более точные формулировки. Искусственный разум можно попросить даже создать лучший промпт для самого себя или «коллеги». Это работает, поделился спикер: «Я создал свою собственную армию роботов, и теперь они друг на друга жалуются». Слушателей больше всего волновали вопросы уникальности контента, а также вероятность утечек. Где это все хранится, кто и как это будет использовать?

С тех пор как нейронные сети стали широкодоступны, понимание уникальности сильно трансформировалось, считает Дмитрий Андрияшкин. Никто не ставит перед ИИ задачу «написать статью о…» — люди пишут подробный план будущей статьи с указанием различных требований и критериев. В итоге кусочки текста собираются как мозаика, мельчайшие части которой заимствуются из сотен источников, давая на выходе качественную работу, которую можно назвать уникальной в новом смысле этого слова. Кстати, желаемый процент уникальности тоже можно вписать в промпт. Размывается и понятие первоначального источника: мы отдаем свои данные неизвестно куда и никогда не узнаем, где и как они были использованы. Все бесконечное множество текстов, написанных людьми, сейчас работает на обучение и развитие ИИ, причем совершенно бесплатно для авторов. В конце прошлого года это возмутило владельцев The New York Times настолько, что она подала в суд иск против компаний Microsoft и OpenAI за нарушение авторских прав. Газета обращает внимание на то, что эти компании использовали для обучения своих языковых моделей миллионы статей, а те, в свою очередь, на их основе генерируют контент без указания авторства и ссылок на сайт издания. Этот случай может стать юридическим прецедентом, но вряд ли что-то изменит — процесс уже необратим. Остается только смириться и постараться получить удовольствие. «Нейронные сети помогут нам справиться с текучкой, чтобы у нас осталось время писать гениальные диссертации и заниматься творчеством», — резюмировал Дмитрий Андрияшкин.

