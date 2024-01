Евразийский сетевой университет пополнился девятью вузами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

25 января 2024 года в Санкт-Петербурге состоялось шестое заседание Координационного совета Евразийского сетевого университета, в котором приняли участие представители 23 университетов-участников, в том числе Государственного университета управления.

Руководитель секретариата ЕСУ, проректор ГУУ Дмитрий Брюханов открыл заседание и ознакомил всех участников с повесткой мероприятия, которое проходило на площадке Университета при МПА ЕврАЗэС.

В приветственном слове помощник Министра по интеграциям и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Сергей Ткачук упомянул о том, что Евразийский сетевой университет был образован с целью создания свободного рынка труда, обеспеченного квалифицированными специалистами в различных областях, и подвел краткие итоги работы ЕСУ за 1,5 года его работы.

Начальник департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования Валентина Павлова выступила с отчетом о взаимодействии Министерства и Консорциума. Она отметила активную участие ЕСУ в ряде проведенных в 2023 году крупных межгосударственных проектов: Форуме ректоров вузов России и Ирана и Российско-Киргизском форуме ректоров. Спикер обратила внимание на то, что бренд Евразийского сетевого университета «должен зазвучать» на международных площадках, чему Министерство будет всячески содействовать и поддерживать различные инициативы консорциума. Валентина Павлова пригласила участников ЕСУ к активному участию в подготовке и проведению Российско-Армянского форума, который планируется проводить на площадке «Сириуса» в Сочи в мае 2024 года.

Руководитель координационного совета ЕСУ, ректор Университета при МПА ЕврАЗэС Ирлан Искаков в своем выступлении подробно остановился на плане работы консорциума в 2024 году.

Также обсуждались вопросы об утверждении критериев Положения о включении в состав новых членов, которые были единогласно приняты.

После чего на заседании были выслушаны доклады нескольких вузов, которые заявили о своем желании вступить в Евразийский сетевой университет. 9 университетов были приняты в Консорциум:

Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I;

Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России;

Технологический университет им. дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова;

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева;

Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина;

Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко;

Марийский государственный университет;

Белорусско-Российский университет (Белоруссия);

Государственный университет им. Шакарима г. Семей (Казахстан).

В завершении заседания Координационного совета Яков Силин, ректор Уральского государственного экономического университета, пригласил всех представителей вузов-участников ЕСУ на XIV Евразийский экономический форум молодежи. В прошлом году в Форуме приняли участие 152 вуза на 11 площадках, а на данный момент уже прошли регистрацию около 6000 человек.

Следующее заседание предварительно запланировано на базе вузов из Нижнего Новгорода.

