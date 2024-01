В 11 регионах создадут центры обучения по сокращению сроков запуска инвестпроектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта стартовал первый модуль образовательной программы «Сквозной инвестиционный поток» для преподавателей филиалов РАНХиГС. Слушатели из 11 регионов будут учиться сокращать сроки запуска инвестиционных проектов, снимая административные барьеры, устраняя избыточные согласования и упрощая коммуникацию бизнеса с органами власти.

Впоследствии на базе 11 филиалов РАНХиГС будут созданы образовательные площадки для обучения региональных инвестиционных команд: сотрудников профильных органов власти и агентств развития.

Программа разработана Минэкономразвития России совместно с госкорпорацией «Росатом» и РАНХиГС в рамках в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта. Эту работу курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Суть бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток», заключается в том, чтобы глобально поменять схему работы в региональных органах власти, изменить и упростить отношения между бизнесом и чиновниками. Наибольший акцент мы ставили на оптимизацию основных инфраструктурных направлений. Например, подключение к газу или воде. Весь клиентский путь, который в некоторых регионах занимал до 3,5 лет, мы сократили на 10 – 15 % и продолжаем работать в этом направлении», — сообщил в приветственном слове участникам образовательной программы замминистра Минэкономразвития Мурат Керефов. Он отметил, полученные знания сотрудники инвестиционных команд должны будут защитить, реализовав на практике проект по сокращению клиентского пути в своих регионах. Сейчас в обучении принимают участие преподаватели из Брянской, Калининградской, Калужской, Московской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Свердловской областей и Ставропольского края.

«Президентская академия, обладая необходимой инфраструктурой и опытом по подготовке специалистов разных уровней, совместно с коллегами из Минэкономразвития и Росатома разработали программу, которая даст возможность масштабировать действующие технологии бережливого производства Нижнего Новгорода и Сахалина в других регионах. По итогам проведения программы в 11 регионах должны быть созданы центры компетенций, на базе которых сегодняшние слушатели будут делиться полученными знаниями и опытом для подготовки инвесткоманд. Проект будет дополнительно прорабатываться с мастерской управления ‘’Сенеж’’», — отметил заместитель директора ВШГУ Президентской академии Олег Кондратенко.

Напомним, в прошлом году региональный инвестиционный стандарт внедрили в 85 субъектах страны. В 2024-м систему поддержки новых инвестиционных проектов создадут в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Оценивают внедрение стандарта деловые объединения.

