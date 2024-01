В Якутском зоопарке у белых медведей родилась двойня

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Якутском зоопарке «Орто Дойду» родились два белых медвежонка. Родителями, уже в третий раз, стала пара белых медведей Колымана и Ломоносов, которые находятся под опекой НК «Роснефть».

По словам директора зоопарка Луки Сафонова, поведение самки стало меняться с декабря – она отказывалась от еды, а затем залегла в берлогу. «Недавно нам удалось рассмотреть через встроенную видеокамеру, что самка принесла потомство. Сейчас медвежата беспомощные, не умеют даже ползать. Однако они уже обросли пушком и в камеру видно, как сверкают их зрачки», – рассказал Сафонов.

По видеокадрам определить пол новорождённых невозможно. В зоопарке полагают, что Колымана впервые выведет медвежат на прогулку в марте – тогда в зоопарке и подберут имена медвежатам.

Осиротевшую Колыману нашли в 2012 году на архипелаге «Медвежьи острова» в Нижнеколымском районе Республики Саха (Якутия),Ломоносов родился в Ленинградском зоопарке, откуда его привезли в Якутск. При поддержке «Роснефти» для пары в зоопарке построили дополнительный вольер с берлогой, необходимой для выращивания медвежат. В зоопарке учли, что в дикой природе самка воспитывает малышей одна. В 2016 году у медведей родилась Хаарчаана – она сейчас в Ленинградском зоопарке, а в 2019 году – Алмаз, которого перевезли в Хабаровск.

Справка: Сохранение и защита популяции белого медведя – одно из главных направлений экологической программы «Роснефти». С 2013 года под опекой Компании находятся все белые медведи, обитающие в российских зоопарках. К настоящему времени Компания патронирует, вместе с новорождёнными близнецами, 33 белых медведя в 16 зоопарках страны. «Роснефть» полностью обеспечивает их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, а также обновление вольеров, проведение научных исследований и образовательных программ. «Роснефть» изучает белых медведей и в дикой природе. С 2014 года Компания провела около 50 комплексных арктических экспедиций, в ходе которых учёные, среди прочего, оценивали численность популяции белых медведей, маршруты миграции, собирали и анализировали биопробы хищников. Полученная информация чрезвычайно важна для будущего региона, поскольку медведь относится к видам-биоиндикаторам местных экосистем, так же как северный олень, морж и белая чайка, изучением которых тоже занимается «Роснефть». Согласно «Стратегии сохранения белого медведя» в Российской Федерации, успех размножения вида в природе во многом зависит от условий залегания и пребывания в берлоге: наличия и качества снежников, отсутствия фактора беспокойства, а после покидания берлоги – доступности добычи и стабильных погодных условий. У белых медведей низкий потенциал размножения: самка приносит потомство один раз в 2-3 года, в помёте от одного до трех медвежат. Новорождённые медвежата беспомощные, имеют массу около 600 г. Через 3 месяца самка вместе с ними покидает берлогу и переходит к жизни на дрейфующих льдах. В нормальных условиях медвежата остаются при самке до третьей осени жизни. Смертность среди медвежат первого года жизни составляет более 30- 40%.

