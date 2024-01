В СПбГАСУ отраслевым компаниям предложили новые формы сотрудничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

В СПбГАСУ 25 января состоялся круглый стол «Кадры. Партнёрство. Перспективы». Его тема актуальна как для учреждений высшего образования, так и для отрасли: вуз заинтересован в подготовке пользующихся спросом специалистов, а отраслевые компании ждут работников с профессиональными компетенциями, востребованными рынком.

Антон Гайдо, декан строительного факультета СПбГАСУ; Светлана Головина; Андрей Зазыкин, декан автомобильно-дорожного факультета

В обсуждении приняли участие первый проректор СПбГАСУ Светлана Головина, деканы, преподаватели, представители отраслевых компаний. Ключевой вопрос повестки – форматирование практических навыков студентов под запросы рынка в рамках молодёжного технологического предпринимательства (проекта, входящего в Концепцию технологического развития до 2030 г., утверждённую российским правительством). В концепции обозначены приоритеты, позволяющие России достичь технологического суверенитета. Один из них – повышение инновационности экономики. Важную роль здесь играет развитие технологического предпринимательства.

У стенда «Наша лаба»

Начальник управления студенческого предпринимательства и карьеры СПбГАСУ Марина Малютина напомнила, что указанная концепция – это документ стратегического характера, служащий основой для разработки подпрограмм в каждой отрасли. Такого рода подпрограмма коснулась и высшего образования, став основой для его трансформации с целью лучшего кадрового обеспечения экономики и технологического развития. Молодёжное технологическое предпринимательство направлено на создание условий для подготовки кадров и развития компетенций будущих технологических лидеров, а также стимулирование инновационного предпринимательства. Оно подразумевает массовое вовлечение студентов в проектную деятельность и разработку стартапов. Поддерживать проектные команды предполагается через акселерационные программы. Кроме того, в рамках обучения по основной образовательной программе студенты будут совершенствовать и так называемые мягкие компетенции, такие как командная работа, лидерство, коммуникационные и предпринимательские навыки, навыки инженерного планирования проблемы.

– В условиях кадрового голода работодатели заинтересованы в тесном сотрудничестве с профильными вузами. Мы предлагаем им следующие варианты участия в программах молодёжного технологического предпринимательства: консультирование разработчиков (оценка жизнеспособности идеи, помощь в выборе технических решений и в позиционировании на рынке); экспертная деятельность (оценка и отбор готовых проектов); информационная поддержка (рассказ о проектах на своих ресурсах). Кроме того, представители отраслевых компаний могут быть трекерами, которые прикрепляются к команде в качестве бизнес-наставников, консультируют её на каждом этапе становления проекта, помогают в разработке бизнес-идеи и финансового плана. Наконец, представители отрасли могут выступать в роли венчурных инвесторов. Участвуя в данном проекте, наши партнёры смогут повысить узнаваемость своих брендов, приобрести новые полезные связи, развить инновации, получить решения определённых задач и обеспечить себе кадровый резерв, – уточнила Марина Малютина.

Вера Бурцева

Предложение о новом формате сотрудничества вызвало интерес в отрасли, но породило и ряд вопросов. Директор Научно-исследовательского института устойчивого развития в строительстве (АНО «НИИУРС») Вера Бурцева считает, что это замечательная инициатива. «Но все разработки нужно внедрять, иначе не будет практической ценности ни для студентов, ни для бизнеса. Мы поддерживаем два студенческих стартапа, а внедрить их решения не можем ввиду многочисленных сложностей. Пока не получается помочь ребятам увидеть результат их труда, в результате интерес к сотрудничеству у них падает. На мой взгляд, может помочь привлечение в эту систему государственных корпораций», – предложила Вера Бурцева.

Игорь Мялковский

Управляющий по взаимодействию с вузами Академии компании «ЭТМ» Игорь Мялковский готов предоставить рабочие места студентам уже сейчас, но его беспокоит вопрос их обучения на производстве, поскольку работников, готовых к этому, нет. «Кто возьмёт ответственность за качество работы студентов? Сегодня все требуют отформатированного рынком специалиста. Например, проектировщик должен пройти через рыночное горнило, чтобы оценить свои профессиональные компетенции и при необходимости углубить их. Поэтому здесь нужно переходить от абстрактных вещей к конкретным обсуждениям», – считает он.

Дмитрий Кононов

С другой стороны, главный эксперт по проектированию АО «Атомэнергопроект» Дмитрий Кононов отмечает: «У студентов – свежий взгляд. Зачастую они инициируют автоматизацию различных процессов на производстве».

Многие собравшиеся предложили поначалу определиться, какого профессионала в рамках проекта планируется получить: инженера, исследователя – или же предпринимателя? Если второе, то удастся ли таким образом их подготовить, ведь это другие навыки? Кроме того, где гарантия, что, став предпринимателями, они придут работать в строительную сферу?

Отвечая на эти вопросы, Светлана Головина напомнила, что студенты, нацеленные на профессиональную карьеру, стремятся не просто получить профессиональные компетенции, но и отформатировать их под требования рынка. «Как показывает практика, ребята готовы к этому, но не знают, с чего начать движение в этом направлении. Мы предлагаем объединить усилия вуза и бизнеса, чтобы помочь им в этих начинаниях», – пояснила она.

В мероприятии также приняли участие выпускники нашего университета разных лет, состоявшиеся в профессии и занимающие руководящие посты. Среди них – генеральный директор ООО «Инжиниринговая компания “Город-А”» Антон Туккия. «Подобные встречи полезны всем сторонам: университету, представителям бизнеса, преподавателям. Во-первых, это установление новых полезных связей; во-вторых, на них можно получить информацию о том, что сегодня представляют собой факультеты университета, каковы их возможности и мощности. К примеру, я узнал, какие проекты выполняет и готов выполнять родной вуз, какими лабораториями он обладает и какова их оснащённость. Рад был встретиться с многочисленными представителями бизнеса и государственных предприятий, которых заинтересовал этот проект. Я готов участвовать в молодёжном технологическом предпринимательстве в качестве наставника и оказывать всестороннюю помощь университету в продвижении данного проекта», – сказал глава компании и посоветовал студентам начинать свой путь по карьерной лестнице уже с первого курса.

Николай Большаков

Генеральный директор ООО «СтройКрафт» Николай Большаков – выпускник строительного и экономического факультетов СПбГАСУ, также выразил готовность поучаствовать в любых проектах вуза, позволяющих снизить острый кадровый голод в его компании.

