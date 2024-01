В первом квартале 2024 года состоятся торги на право реализации шести проектов комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Moscow Government – Правительства Москвы

В феврале — марте состоятся торги на право реализации шести проектов комплексного развития территорий. На участках бывших промзон и других неэффективно используемых территориях появятся современные городские кварталы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первом квартале 2024 года пройдут торги на право реализации шести проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий с высокой инвестиционной привлекательностью. Площадки расположены на северо-востоке, северо-западе, юго-востоке, а также в Зеленограде. Заявочные кампании уже стартовали, торги пройдут с 8 февраля по 21 марта в зависимости от лота», — отметил Владимир Ефимов.

Выставленные на торги участки расположены в районах Крюково, Покровское-Стрешнево, Ростокино, Рязанский, Северное Медведково и Южное Тушино. Прием заявок на участие в открытых аукционах завершается в период с 1 февраля по 12 марта в зависимости от лота. В торгах могут принять участие любые соответствующие предъявляемым требованиям лица, в том числе собственники имущества, расположенного на этих территориях.

«Одна из самых крупных площадок — участок бывшей промзоны Медведково общей площадью 26,78 гектара. Там предусмотрено строительство около 252 тысяч квадратных метров жилья, а также более 438 тысяч квадратных метров производственных, общественно-деловых и социальных объектов, в том числе детского сада, школы и спорткомплекса. Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается почти в 61 миллиард рублей. В новом городском квартале может быть создано свыше 11,5 тысячи рабочих мест. Заявки на участие в торгах принимаются до 22 февраля», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

До 29 февраля инвесторы смогут подать заявки на участие в открытом аукционе на право редевелопмента участка бывшей промзоны Малино. Там можно возвести более 360 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе общественно-деловые и спортивные объекты.

Помимо этого, состоятся торги на право реорганизации участка бывшей промзоны Грайвороново площадью 22,56 гектара. На месте устаревших складов, автостоянок и автосервисов победитель сможет построить новый квартал с современным жильем общей площадью более 241 тысячи квадратных метров и объектами промышленного и общественно-делового назначения площадью свыше 205 тысяч квадратных метров. Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 марта.

Объявлены торги на право заключения договора на комплексное развитие бывшей промзоны Тушино общей площадью 46,3 гектара, где инвестор сможет возвести 1,1 миллиона квадратных метров различной недвижимости, а также неэффективно используемой территории в Полесском проезде площадью 1,14 гектара (около 35 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости) и территории между проспектом Мира, улицей Бажова, Будайским проездом и Проектируемым проездом № 1214 площадью 5,09 гектара (почти 190 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов).

В рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 таких проектов общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

