Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы провели реконструкцию более 70 километров водопроводных и канализационных сетей в 2023 году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. Только в прошлом году реконструировали около 40 километров сетей водоснабжения и более 30 километров сетей водоотведения», — отметил заммэра.

Соответствующие мероприятия проходили во всех административных округах. При их проведении использовались современные технологии и оборудование.

Сети, нуждающиеся в обновлении, определяют в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта, пояснил Петр Бирюков. «Более 90 процентов работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально направленное бурение», — добавил он.

Применение новых технологий позволяет минимизировать неудобство жителей. Работы проводят без отключения водоснабжения в домах.

Всего с 2011 года в столице реконструировано около 1,3 тысячи километров водопроводных и 600 километров канализационных сетей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI