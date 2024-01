В Москве вручили городские премии в области туризма

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице вручили городские премии в области туризма за 2023 год. 15 представителей индустрии стали лауреатами в 10 номинациях. Еще один специалист удостоен звания «Почетный работник туризма города Москвы».

«Гостеприимство — замечательная черта, которая отличает москвичей и весь наш город. Сегодня награды получили экскурсоводы и отельеры, сотрудники туркомпаний и популярных у путешественников культурных учреждений. Все лауреаты — настоящие профессионалы с многолетним опытом, работающие на благо Москвы», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

По ее словам, столичные премии в области туризма вручают за создание новых туристических продуктов и сервисов, повышение качества услуг и инфраструктуры, внедрение передовых практик и цифровых технологий.

Так, за плодотворную просветительскую деятельность и разработку авторских экскурсионных программ наградили Наталью Леонову, заместителя заведующего научно-экспозиционным отделом Дома И.С. Остроухова в Трубниках. За вклад в развитие внутреннего туризма и реализацию проекта «Москва без окраин» отметили Анну Трапкову, генерального директора объединения «Музей Москвы».

За популяризацию историко-культурного наследия премию вручили экскурсоводу Милане Львовой. За вклад в развитие туристического потенциала города и реализацию авторского проекта «Прогулки по Москве» наградили экскурсовода и блогера Александра Усольцева.

Лауреатами премии также стали представители туркомпаний и гостиничного бизнеса. Среди них Ольга Гулибина, Алена Эйвел, Александр Биба, Брайен Глисон и Мария Знова.

Звание «Почетный работник туризма города Москвы» присудили Константину Горяинову. Награду присваивают тем, кто трудится в отрасли не менее 15 лет, за большой личный вклад в повышение туристической привлекательности столицы и другие заслуги.

Премии в области физической культуры, спорта и туризма вручают с 2004 года. В 2022 году по решению Сергея Собянина профильную награду для работников отрасли туризма выделили в самостоятельную премию.

