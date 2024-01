Валерий Фальков в день восьмидесятилетней годовщины снятия блокады Ленинграда встретился с ветеранами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Выступление Валерия Фалькова

В рамках программы торжеств по случаю восьмидесятилетия полного снятия блокады Ленинграда министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выступил перед преподавателями, сотрудниками и студентами петербургских вузов и научно-исследовательских институтов. Встреча прошла 27 января в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения.

СПбГАСУ на встрече представляли декан архитектурного факультета Екатерина Возняк, и. о. декана факультета инженерной экологии и городского хозяйства, заведующий кафедрой техносферной безопасности, директор полигона «Умный труд» Андрей Никулин, заведующий кафедрой технологии строительных материалов и метрологии Юрий Пухаренко и заведующий кафедрой транспортных систем Станислав Евтюков.

Министр рассказал об огромном вкладе в защиту Родины преподавателей и учёных блокадного Ленинграда.

«В период блокады, в условиях практически полной изоляции, городу нужно было поддерживать производства, осуществлять жизнеобеспечение города и фронта, находить новые источники продовольствия. Все эти задачи не только ставились, но и решались учёными, остававшимися в городе», – подчеркнул Валерий Фальков.

Министр вручил памятные подарки работникам высшей школы – жителям блокадного Ленинграда, поблагодарил за самоотверженный труд и неоценимый вклад в общее дело победы над врагом.

