Более 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве в этом году в рамках программы капремонта

В 2024 году в столице планируют заменить более 2,6 тысячи лифтов. Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению Мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 45,2 тысячи лифтов. В этом году обновим в общей сложности свыше 2,6 тысячи лифтов, больше всего — в Юго-Восточном (464), Юго-Западном (385) и Северо-Западном (323) административных округах», — отметил заммэра.

Лифты — это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены, поэтому соблюдение сроков их эксплуатации находится на особом контроле специалистов.

С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняют строго в год окончания их 25-летнего срока службы без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы минимизировать неудобства для жильцов.

При проведении работ используется отечественное оборудование, которое по своим характеристикам полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.

