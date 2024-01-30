Болеем за наших хоккеистов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
4 февраля 2024 года в Ледовом дворце «Сокольники» состоится матч 15-ого тура чемпионата Студенческой хоккейной лиги, Дивизион Центр, в котором примет участие Хоккейный клуб Государственного университета управления.
Нашим парням предстоит сразиться в матче с хоккеистами Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова из команды «Феникс».
Матч планирует посетить ректор ГУУ Владимир Строев.
Напомним, что 21 января наша дружина обыграла команду МФЮА МИТУ-МАСИ со счётом 10:2.
Итак:
ХК ГУУ – «Феникс»
4 февраля
21:15
Ледовый дворец «Сокольники» (ул. Сокольнический вал,1Б)
Вход свободный
Приходите поддержать нашу команду и посмотреть, как полетят несгораемые перья.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 30.01.2024
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