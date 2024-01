Болеем за наших хоккеистов

Source: MIL-OSI Russian Language News

4 февраля 2024 года в Ледовом дворце «Сокольники» состоится матч 15-ого тура чемпионата Студенческой хоккейной лиги, Дивизион Центр, в котором примет участие Хоккейный клуб Государственного университета управления.

Нашим парням предстоит сразиться в матче с хоккеистами Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова из команды «Феникс».

Матч планирует посетить ректор ГУУ Владимир Строев.

Напомним, что 21 января наша дружина обыграла команду МФЮА МИТУ-МАСИ со счётом 10:2.

Итак:

ХК ГУУ – «Феникс»

4 февраля

21:15

Ледовый дворец «Сокольники» (ул. Сокольнический вал,1Б)

Вход свободный

Приходите поддержать нашу команду и посмотреть, как полетят несгораемые перья.

