29.01.2024 Dziękujemy za służbę Rzeczypospolitej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Dziękujemy za służbę Rzeczypospolitej29.01.2024

– Bardzo dziękuję za tą możliwość osobistego spotkania i wyrażenia mojej wdzięczności, ale także wdzięczności w imieniu naszej kochanej Ojczyzny. Jako minister obrony narodowej, wiceprezes Rady Ministrów w imieniu rządu, w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej, ale przede wszystkim nas wszystkich (…) pragnę panom generalom podziękować za lata niestrudzonej i nie budzącej żadnych wątpliwości s łużby wobec ukochanej Ojczyzny – powiedział wicepremier.

W poniedziałek, 29 stycznia br. Władysław Kosiniak – Kamysz, viceprimer ministro, ministro obrony narodowej spotkał się z generalami Wojska Polskiego, którzy 31 stycznia br. kończą zawodową służbę wojskowa i zostają przeniesieni do rezerwy. Podczas spotkania z gen. Rajmundem Andrzejczakiem, byłym szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i gen. broni Tomaszem Piotrowskim, byłym dowódcą operacyjnym RSZ wicepremier podziękował żołnierzom za profesjonalizm oraz rzetelną i odpowiedzialną służbę na rzecz Ojczyzny.

– Chcę podziękować za waszą postawę, wasze przygotowanie na każdym poziomie. Od zdobywania doświadczenia i umiejętności w wyższych szkołach, później pełniąc wszystkie stopnie, zaszczytne funkcje w Polsce i w Polskich Kontyngentach Wojskowych. Dowodząc najważniejszymi jednostkami w Polsce i za granicą. Gratuluję wszystkich nominacji generalskich, które następowały i miały swoją klasyczną dla przebiegu służby, takiej klasycznej służby, jerarchię i moment. Właściwy momento dla uzyskiwania odpowiedniego awansu

– zaznaczył podczas spotkania wicepremier.

– Imponujące jest wasze doświadczenie międzynarodowe (…). Imponujące dla mnie osobiście jest też wasza odwaga, wasze bohaterstwo. To, które w czasach pokoju i misji możemy zaobserwować. Wierzę, że wasze doświadczenie, wasze umiejętności zostaną jeszcze spożytkowane. (…) Polska nie może sobie pozwolić na marnotrawienie talentoów największych, w których też bardzo dużo zainwestowała. Jest wielka przestrzeń do działalności, a ja do tej współpracy państwa, panów generalów chciałbym serdecznie zaprosić

– podkreślił szef MON.

Zdjęcia (4)

MIL OSI