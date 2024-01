Этот день в истории Политеха: 29 января – 4 февраля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня в спецпроекте «Этот день в истории» , посвящённом 125-летию Политеха, мы расскажем о событиях, которые происходили в разные годы с 29 января по 4 февраля.

29 января 1877 года родился выдающийся экономист, академик Станислав Густавович Струмилин. В 1908 году он стал студентом экономического отделения Санкт-Петербургского политехнического института, весной 1914 защитил кандидатскую диссертацию. В 1921 — 1937 и 1943 — 1951 годах Станислав Густавович работал в Госплане СССР, став один из авторов планов индустриализации Советского Союза. Ему принадлежит один из методов построения индекса производительности труда — «Индекс Струмилина». Лауреат Сталинской премии первой степени за коллективную работу «О развитии народного хозяйства Урала в условиях войны», академик АН СССР.

30 января 1989 года по инициативе комитета ВЛКСМ создан Молодёжный центр Ленинградского политехнического института для реализации творческой инициативы аспирантов и молодых сотрудников.

31 января 1898 года Комиссия по высшим техническим учебным заведениям Императорского Русского технического общества под председательством Н. П. Петрова приняла резолюцию: Наиболее целесообразным типом высших технических учебных заведений является политехнический институт, в котором молодые люди подготовляются к различным специальностям. Соединение различных специальностей в одном учебном заведении доставляет возможность общения между учащимися и, что ещё важнее, между преподавателями; это должно плодотворно влиять на самый дух преподавания, давая ему большую ширину и глубину .

2 февраля 1988 года состоялось торжественное открытие музея механико-машиностроительного факультета, посвященное его 80-летию.

2 февраля 2015 года был образован Институт физической культуры, спорта и туризма за счёт объединения спортивных объектов и структурных подразделений, связанных со спортивной деятельностью в Политехе. Институт занимается проведением учебных занятий, прививая студентам навыки здорового образа жизни, и формирует теоретические знания о предмете физической культуры, методах индивидуальной тренировки и методических основах самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Спорт в нашем университете всегда был на первом месте: в 1908 году появился кружок спортсменов-политехников, в 1926 году на базе ЛПИ открылся кружок «Спартак», в 1934 году образована кафедра физического воспитания ЛПИ.

2 февраля 1943 года советская армия в битве под Сталинградом разгромила немецкие войска. Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. В этот день Российская Федерация празднует День воинской славы России. Предлагаем вам познакомиться с воспоминаниями политехников — участников Сталинградской битвы.

Виктор Владимирович Фетисов, ветеран войны, заслуженный профессор Политеха: К концу января войска Донского фронта вышли к Волге. Наша дивизия в это время подошла к северной окраине Сталинграда и расположилась недалеко от Тракторного завода на краю крутого обрыва. 1 февраля по приказу командования на врага был обрушен мощный удар артиллерии, вела огонь и наша батарея. Одно из зданий, видневшихся вдали, показалось мне чем-то подозрительным. Я перенес на него огонь всей батареи, после чего последовал взрыв. Видимо, там был склад боеприпасов или горючего. На следующее утро нас поразила наступившая тишина. Не стало слышно стрельбы орудий, стрекотания пулеметов, разрывов бомб и снарядов. Тишина означала капитуляцию северной группы немецких войск. Сталинградская битва окончилась .

Владимир Сергеевич Давыдов, гвардии старшина: Наш полк длительное время делал по 2-3 вылета за ночь для бомбардировки укрепленных пунктов в районе Сталинграда. Когда же начались главные события по окружению немецких армий, мы стали совершать и дневные полеты. В эти дни не обошлось без потерь. Трудно перечислить все боевые успехи, которыми гордится наш полк. Именно они принесли ему имя “Сталинградского”. Я получил в награду медаль “За боевые заслуги”, а несколько позже — медаль “За оборону Сталинграда”. Позже полк активно действовал на Юго-западном фронте, а 25 декабря 1943 года был переброшен на Ленинградский фронт, внеся громадный вклад в снятие блокады Ленинграда .

2 февраля 1885 года в Пишпеке (сейчас Бишкек, Киргизия) в семье военного фельдшера родился Михаил Васильевич Фрунзе , военачальник-самоучка, военный теоретик, революционер, один из наиболее крупных военачальников Красной армии во время Гражданской войны. Руководитель военной реформы в СССР в 1924 — 1925 годах. М. В. Фрунзе был студентом экономического отделения Петербургского политехнического института в 1904 — 1906 годах. В институте он с большим увлечением изучал социально-экономические дисциплины, принимал активное участие в студенческой общественной жизни.

4 февраля 1902 года император Николай II утвердил Положение о Санкт-Петербургском Политехническом институте. В соответствии с ним открылся подотдел фабричной инспекции — органа государственного надзора, который с конца XIX века занимался вопросами охраны труда. Так впервые в России стали готовить специалистов по охране труда в рамках высшего образования. Многие профессора и преподаватели Политеха изучали факты и причины травматизма в промышленности и разрабатывали меры предупреждения несчастных случаев. С 1995 года Политех готовил менеджеров по охране труда, а с 2005 года — инженеров по охране труда. Сейчас подготовка специалистов по охране труда ведется в Высшей школе техносферной безопасности СПбПУ в рамках бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

