Школа дизайна ВШЭ запускает региональный конкурс «Гений места»

Онлайн-бакалавриат — инновационная программа, которая позволяет объединить преимущества проектного подхода к дизайн-образованию и цифровых компетенций дистанционного формата для подготовки востребованных профессионалов, которые могут работать и в офисе, и удаленно в российских и международных компаниях, агентствах, проектах.

Онлайн-бакалавриат — совместный проект Школы дизайна НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ — Пермь. В рамках программы каждый абитуриент может выбрать один из профилей обучения: Коммуникационный дизайн, Анимация и иллюстрация, Гейм-дизайн, Дизайн и программирование, Дизайн и продвижение цифрового продукта, 3D-постпродакшн, а также новый профиля Дизайн среды и интерьера. Хотя все занятия проходят дистанционно, большинство пар имеют синхронный формат, то есть преподаватель работает со студентами в режиме реального времени и в постоянном диалоге, следя за прогрессом и комментируя каждый проект.

