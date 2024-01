Финансовые новости: Югра в серии «Российская Федерация» (29.01.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 29 января 2024 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей «Ханты-Мансийский автономный округ — Югра» серии «Российская Федерация» (каталожный № 5714-0095).

Монета имеет форму круга диаметром 27,0 мм. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца.

На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант.

Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями: «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющимися дважды и разделенными звездочками.

На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в нижней части — «2024». Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба Ханты-Мансийского автономного округа — Югры; на кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: в верхней части — «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», в нижней части — «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА».

Тираж монеты — 1,0 млн штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

