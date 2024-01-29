Финансовые новости: Регулярные депозитные операции на тестовом контуре рынка ДКО

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
На тестовом контуре рынка ДКО (INETGKO_GATEWAY) запущены регулярные рублёвые депозитные операции Федерального казначейства в существующем режиме торгов “Депозиты ФК, открытая форма” (DPFO). На текущий момент, депозитные аукционы проходят в тестовом режиме со следующими расписанием и параметрами*:
|Заявки в предварительном режиме
|Заявки в режиме конкуренции
|Инструмент
|Объем размещения (в валюте депозита)
|Срок размещения по условиям отбора (дней)
|Минимальная ставка/спред (% годовых)
|Минимальный размер одной заявки (в валюте депозита)
|Максимальное количество заявок от одной кредитной организации (штук)
|Лимит на заявки, установленный для кредитной организации (в валюте депозита)
|10:00 – 10:10
|10:10 – 10:20
|TR_DEP_RUB_T
|100 000 000 000
|30
|12.13
|1 000 000 000
|5
|200 000 000 000
|10:30 – 10:40
|10:40 – 10:50
|TR_DEP_RUB_S
|10 000 000 000
|14
|14.32
|1 000 000 000
|10
|100 000 000 000
|11:00 – 11:10
|11:10 – 11:20
|TR_DEP_RUB_P
|50 000 000 000
|28
|10.50
|100 000 000
|3
|100 000 000 000
|11:30 – 11:40
|11:40 – 11:50
|TR_FRD_RUB_T
|500 000 000
|91
|0
|100 000
|10
|1 000 000 000
|12:00 – 12:10
|12:10 – 12:20
|TR_FRD_RUB_S
|1 000 000 000
|33
|1.55
|1 000 000
|5
|2 000 000 000
|12:30 – 12:40
|12:40 – 12:50
|TR_FRD_RUB_P
|7 000 000 000
|21
|1.11
|1 700 000 000
|5
|10 000 000 000
Расписание и параметры поднимаются в торговую систему за 5 минут до начала депозитного аукциона: в 09:55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55 и 12:25 соответственно. Для участия в указанных депозитных аукционах необходимо написать на help@moex.com с пометкой “Депозиты ФК, тестовый контур INETGKO_GATEWAY”, указав идентификатор фирмы (при наличии).
* На время предварительных тестов (до 15 февраля 2024 года) принимаются пожелания по расписанию и параметрам аукционов.
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
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