Финансовые новости: Регулярные депозитные операции на тестовом контуре рынка ДКО

На тестовом контуре рынка ДКО (INETGKO_GATEWAY) запущены регулярные рублёвые депозитные операции Федерального казначейства в существующем режиме торгов “Депозиты ФК, открытая форма” (DPFO). На текущий момент, депозитные аукционы проходят в тестовом режиме со следующими расписанием и параметрами*:

Заявки в предварительном режиме Заявки в режиме конкуренции Инструмент Объем размещения (в валюте депозита) Срок размещения по условиям отбора (дней) Минимальная ставка/спред (% годовых) Минимальный размер одной заявки (в валюте депозита) Максимальное количество заявок от одной кредитной организации (штук) Лимит на заявки, установленный для кредитной организации (в валюте депозита) 10:00 – 10:10 10:10 – 10:20 TR_DEP_RUB_T 100 000 000 000 30 12.13 1 000 000 000 5 200 000 000 000 10:30 – 10:40 10:40 – 10:50 TR_DEP_RUB_S 10 000 000 000 14 14.32 1 000 000 000 10 100 000 000 000 11:00 – 11:10 11:10 – 11:20 TR_DEP_RUB_P 50 000 000 000 28 10.50 100 000 000 3 100 000 000 000 11:30 – 11:40 11:40 – 11:50 TR_FRD_RUB_T 500 000 000 91 0 100 000 10 1 000 000 000 12:00 – 12:10 12:10 – 12:20 TR_FRD_RUB_S 1 000 000 000 33 1.55 1 000 000 5 2 000 000 000 12:30 – 12:40 12:40 – 12:50 TR_FRD_RUB_P 7 000 000 000 21 1.11 1 700 000 000 5 10 000 000 000

Расписание и параметры поднимаются в торговую систему за 5 минут до начала депозитного аукциона: в 09:55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55 и 12:25 соответственно. Для участия в указанных депозитных аукционах необходимо написать на help@moex.com с пометкой “Депозиты ФК, тестовый контур INETGKO_GATEWAY”, указав идентификатор фирмы (при наличии).

* На время предварительных тестов (до 15 февраля 2024 года) принимаются пожелания по расписанию и параметрам аукционов.



