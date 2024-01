Финансовые новости: Как информировать заемщика о ставках по кредитам: рекомендации Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Информация о процентных ставках по кредиту или займу, которая представлена в офисах или на сайте кредитора, должна размещаться только вместе с данными о диапазоне значений полной стоимости кредита (ПСК). Речь идет в том числе о публикациях на баннерах, в калькуляторах, всплывающих окнах. При этом сведения о процентных ставках и ПСК следует указывать одинаковым по размеру шрифтом.

Информационное письмо Банка России обращает внимание кредиторов на изменения в закон «О потребительском кредите (займе)», вступившие в силу с 21 января 2024 года. Согласно этому закону, в расчет ПСК должны быть включены все платежи заемщика, от которых зависят условия кредита (ставка, срок и так далее). Кроме того, кредиторы теперь обязаны не позднее чем на следующий день после заключения договора сообщать клиенту об услугах, которые он приобрел вместе с кредитом, и праве отказаться от них в течение 30 дней. Фото на превью: Kuznetsov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

