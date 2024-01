Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В рамках областной Спартакиады среди преподавателей и сотрудников высших учебных заведений прошли еще два вида программы. В соревнованиях по бадминтону наша команда завоевала бронзовые медали.

За сборную НГУ сражались:

Лу Чэнь, аспирант гуманитарного института

Алина Лапега, сотрудник физического факультета

Антон Мамеков, преподаватель кафедры физвоспитания.

Лидерами в этом виде стали команды НГТУ и СГУПС.

В соревнованиях по дартсу сборная НГУ заняла четвертое место.

В составе команды выступали: доцент кафедры общей химии Илья Ельцов и преподаватели кафедры физвоспитания Антон Мамеков и Софья Захарова во главе с заведующим Сергеем Евтушенко.

В тройку призеров вошли команды: СибУПК, НГТУ и НГАУ.

Поздравляем наших участников с достойными результатами и желаем сборным командам дальнейших успехов!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI