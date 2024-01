Роснефть» направила потребителям 1 млрд м3 товарного газа с Сузунского месторождения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Компания «РН-Ванкор» (предприятие нефтедобывающего комплекса НК «Роснефть») отправила в Единую систему газоснабжения России 1 млрд м3 товарного газа с Сузунского месторождения, которое входит в проект «Восток Ойл».

Добываемый газ направляется на Ванкорский производственный участок по межпромысловому газопроводу Сузун – Ванкор протяженность 79 км и далее в единую систему газопроводов для доставки потребителям. На сегодняшний день с месторождений Ванкорского кластера уже отправлено почти 49 млрд м3 товарного газа.

На Ванкоре создана одна из самых разветвленных современных систем сбора, подготовки и транспортировки газа, благодаря которой уровень полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) достигает почти 100%. Объекты газовой инфраструктуры оснащены современным оборудованием с системами автоматизированного контроля и мониторинга производственных процессов. При этом воздействие на окружающую среду практически сведено к нулю.

Для достижения максимального уровня полезного использования ПНГ на Сузунском производственном участке продолжается строительство установки подготовки газа с компрессорной станцией мощностью 2,1 млрд м3 в год. На объекте будет вестись подготовка природного и попутного нефтяного газа, поступающих как со скважин, так и с установки подготовки нефти Сузунского месторождения.

Реализация комплексной газовой программы на Ванкорском кластере является важным шагом на пути к снижению углеродного следа масштабного проекта «Восток Ойл», реализуемого «Роснефтью» на севере Красноярского края. Кроме того, на объектах генерации проекта «Восток Ойл» в качестве топлива предусмотрено использование ПНГ.

Справка: «РН-Ванкор», дочернее предприятие НК «Роснефть», является оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного) и Пайяхской группы месторождений, которые входят в «Восток Ойл» – крупнейший инвестиционный проект мировой нефтегазовой отрасли, реализуемый Компанией «Роснефть» на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта превышает 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В «Восток Ойл» входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

29 января 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI