«Невозможно было оторваться»: преподаватели ВШЭ прочли лекции об искусственном интеллекте

28 января в лектории Российского общества «Знание» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялись шесть лекций ученых НИУ ВШЭ. Пять из них были посвящены искусственному интеллекту, возможностям его использования в науке и повседневной жизни, шестая — особенностям научной коммуникации в современном обществе. Посетить лекции мог любой желающий. Искусственный интеллект не первый раз становится ключевой темой выступлений профессуры НИУ ВШЭ перед массовой аудиторией. Летом этого года ему был посвящен один из блоков открытых лекций в Московском городском лектории, созданном в рамках партнерства Вышки и Московского городского отделения Российского общества «Знание» .

«Разговор об искусственном интеллекте прямо связан с вопросом формирования позитивной и информированной позиции общества относительно его возможностей, перспектив и рисков. Нам важно донести, что исследования искусственного интеллекта — живая сфера, где ученые как никогда нуждаются в поддержке общества, а общество с огромным интересом и надеждами смотрит на новые и зачастую непонятные ему технологии», — поясняет Андрей Кожанов, директор Центра академического развития студентов НИУ ВШЭ, директор Московского городского отделения Российского общества «Знание». О чем рассказали лекторы О возможностях использования ИИ в науке и повседневной жизни посетителям лектория Российского общества «Знание» (ВДНХ, павильон №57 «Россия — моя история») рассказали преподаватели и научные сотрудники факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Каждое выступление продолжалось около 40 минут, в течение еще 10 минут лекторы отвечали на вопросы аудитории.

Заведующая Международной лабораторией биоинформатики Мария Попцова разъяснила в ходе лекции, что такое генетический компьютер, зачем ИИ используется для изучения генома человека и как эти исследования помогают бороться с заболеваниями. Лекция академического руководителя магистерской программы «Анализ данных в девелопменте» Марии Горденко была посвящена краткой истории развития ИИ и его применению в различных областях, а лекция заместителя руководителя департамента анализа данных и искусственного интеллекта Василия Громова называлась «Поймай бота, или Крупномасштабная структура естественного языка». О том, как и почему ИИ стал превосходить людей в сложных играх, рассказал академический руководитель магистерской программы «Математика машинного обучения» Алексей Наумов. Директор по прикладным исследованиям и разработкам Института искусственного интеллекта и цифровых наук Денис Деркач посвятил свою лекцию применению ИИ в науке. Как построены лекции Все спикеры обладают опытом проведения результативных научных исследований в сфере ИИ и взаимодействия со студенческой аудиторией. Для каждого из них выступление в формате просветительской лекции — особый вызов, требующий тщательной подготовки, подбора примеров и визуализации, в которой тоже могут помочь нейросети. «Выступление должно быть ярким, динамичным, на всем протяжении лекции необходимо удерживать внимание слушателей, что зачастую совсем не просто, — считает Мария Горденко. — Для этого есть много приемов, начиная от тембра речи, жестов и заканчивая интересными историями и интерактивом с залом. Слушателям всегда интересно узнать о личном опыте лектора, и я с удовольствием делюсь своими успехами и неудачами». Лекция Марии Попцовой представляла собой чередование простого материала, который можно объяснить метафорами и на пальцах, со скриншотами из реальных научных работ, на объяснение которых даже специалистам потребуется немало времени. Такой подход обусловлен тем, что среди слушателей могут оказаться как школьники и их родители, имеющие отдаленное представление о биотехнологиях, так и профессионалы из данной области или смежных наук. «На лекции я не только рассказала о биотехе как бурно развивающейся области исследований, но и представила научные результаты, которые мы получаем в Международной лаборатории биоинформатики здесь и сейчас», — отметила Мария Попцова. Кто посетил лекторий Среди посетителей лекций были люди разного возраста — от школьников до пенсионеров. Алексей Панкратов с супругой и десятилетней дочерью специально пришли в 57-й павильон на лекцию Василия Громова, посвященную ботам. О лектории Вышки на ВДНХ они узнали в одном из телеграм-каналов, где публикуются анонсы просветительских и развлекательных мероприятий в Москве. Алексей является экспертом в области маркетинга и информационных технологий, преподает в Красногорском колледже и РАНХиГС, так что тема ему близка: «Мне в своей преподавательской практике приходится сталкиваться с разработкой чат-ботов, так что было интересно послушать о различиях между текстами, созданными человеком и чат-ботом».

Его дочь, ученица начальной школы, сама изъявила желание пойти на лекцию вместе с родителями, от которых не раз слышала о ботах и искусственном интеллекте. По оценке папы, ей, конечно, было тяжеловато, но кое-что она поняла: «Нас всех лекция вдохновила — замечательный преподаватель, очень доступно излагает информацию». Мария Мезенцева, третьекурсница образовательной программы «Международные отношения» НИУ ВШЭ, о предстоящем лектории узнала в университете: «Тема меня заинтересовала, и я решила сходить, а заодно посетить выставку-форум “Россия”, о которой давно слышала».

В результате Мария провела в 57-м павильоне шесть часов — прослушала все шесть лекций. «Преподаватели так хорошо все объясняли, что невозможно было оторваться, и я узнала много нового, — рассказывает она. — День прошел не зря. Моя специальность не связана с математикой или инженерией, но все равно было интересно. Ведь искусственный интеллект становится частью нашей жизни». Больше всего девушке понравилась лекция Марии Горденко, которая рассказывала в том числе о ChatGPT. Студенты Вышки пользуются этим инструментом уже год, но далеко не каждый знает обо всех его возможностях. Например, лектор рассказала, что ChatGPT может работать не только с текстами, но и с аудио, видео, и эту информацию теперь можно использовать на практике. Почему это важно По мнению преподавателей Вышки, их участие в просветительских проектах Российского общества «Знание» не менее значимо, чем обучение студентов и проведение исследований.

«Очень важно, чтобы коллеги, непосредственно развивающие методы и приложения искусственного интеллекта, рассказывали об их преимуществах окружающим. Это поможет не только снизить уровень тревожности в связи с внедрением новых технологий, но и сделать так, чтобы как можно больше людей пробовали их на практике и понимали их преимущества», — считает Денис Деркач. Мария Попцова отмечает важность профориентационной составляющей лектория. «Не исключаю, что 28 января среди моих слушателей был хотя бы один школьник или студент, который выберет биотех своей профессиональной областью и станет автором кажущихся сегодня фантастическими научных открытий», — говорит она. «Популяризация искусственного интеллекта способствует привлечению новых талантливых специалистов. Чем больше людей увлечены этой тематикой, тем больше средств и ресурсов будет вложено в развитие отрасли, а значит, появятся новые лаборатории, стартапы, другие проекты», — подчеркивает Василий Громов. По его мнению, выступать на мероприятиях Российского общества «Знание» — большая честь и большая ответственность для профессора университета. «Это возможность не только поделиться знаниями, опытом и результатами исследований с широкой аудиторией, но и способствовать правильному восприятию новых технологий в обществе», — считает Василий Громов. «Это просто красиво» Заключительную лекцию на тему «Мир научной коммуникации: как наука и общество обмениваются знаниями?» прочел Андрей Кожанов. Он рассказал о диалоге науки и общества как истории успехов и неудач, о том, как научная картина мира стала основой нашего рационального поведения и как люди выбирают, в какое научное знание им верить. К аудитории присоединились профессиональные научные коммуникаторы, в том числе сотрудники Высшей школы экономики. Научная коммуникация, как сообщил лектор, — «это организованные, явные и направленные действия для выстраивания коммуникации между научным знанием, методологией, процессами и практиками в условиях, когда значительной частью аудитории являются не ученые». То есть, если вы едете в поезде с физиками, сидите рядом и общаетесь на научные темы, это нельзя считать научной коммуникацией: она не была специально организована, да и собеседники могли оказаться отнюдь не физиками. «Еще Фрэнсис Бэкон заметил, что у всех научно-коммуникационных мероприятий есть две основные особенности, и с тех пор ничего не изменилось, — рассказал Андрей Кожанов. — Во-первых, это полезно — передается информация, которая может сделать вашу жизнь проще и интереснее. Во-вторых, это просто бывает красиво, сопоставимо с ощущением, когда вы пришли в оперу, где артисты поют на непонятном вам языке. За 300 лет сложилась традиция определенного рода культурного потребления, и в этом заслуга науки как института, который все это время конкурирует с другими видами массового развлечения». В ближайших планах Московского городского лектория — серия лекций о современном образовании. Исследователи Института образования НИУ ВШЭ в Некрасовской библиотеке дважды в месяц будут рассказывать о сложностях адаптации в новом городе, развитии интеллекта и мозга, всеобщем влиянии ЕГЭ, хитростях онлайн-школ и многом другом. Первая лекция, которая состоится 8 февраля, будет посвящена тому, что исследователи мозга знают о развитии интеллекта. Ее проведет Андрей Фабер — сотрудник Института образования и Лаборатории нейробиологических основ когнитивного развития. Зарегистрироваться можно здесь.

