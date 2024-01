Научные династии: история семьи Евтюковых

Source: MIL-OSI Russian Language News

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет гордится своими научными династиями. Верность профессии, высокая ответственность и целеустремлённость – такими замечательными качествами обладают члены семьи Евтюковых.

Сергей Аркадьевич Евтюков, профессор кафедры наземных транспортно-технологических машин, директор Института безопасности дорожного движения СПбГАСУ, в 1975 г. с отличием окончил ЛИСИ. Прошёл путь от ассистента до первого проректора, от студента до профессора.

С 1997 по 2023 г. был заведующим кафедрой наземных транспортно-технологических машин, с 2007 по 2011 и с 2013 по 2018 г. – деканом автомобильно-дорожного факультета. С 2013 г. возглавляет научную школу в области безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге.

Сергей Аркадьевич внёс большой личный вклад в достижения кафедры, подготовил более пятнадцати аспирантов и докторантов. Всегда на высоком научно-методическом уровне читает лекции, широко сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими и производственными организациями, проводит консультации и экспертизы. Им сделано более 500 научных докладов на международных научно-практических симпозиумах и конференциях.

Супруга Сергея Аркадьевича, Светлана Геннадьевна Евтюкова (Шоршнева), окончила ЛИСИ в 1989 г.

Дочь Сергея Аркадьевича, Ксения Сергеевна Евтюкова, обучалась в нашем вузе в 2004–2009 гг. по специальности «Менеджмент организации». В 2012 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 2017 г. вместе с супругом окончила магистратуру автомобильно-дорожного факультета.

Сын Сергея Аркадьевича, Станислав Сергеевич Евтюков, с 2021 г. возглавляет кафедру транспортных систем автомобильно-дорожного факультета и является ведущим экспертом Института безопасности дорожного движения СПбГАСУ. Большое внимание он уделяет повышению уровня инженерной и фундаментальной естественно-научной подготовки студентов, аспирантов, внедрению новых достижений науки в учебный процесс.

Вся трудовая деятельность Станислава Сергеевича связана с СПбГАСУ: студент, аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой транспортных систем. Он подготовил более 500 специалистов, которые работают в Санкт-Петербурге, в других регионах России и за рубежом; некоторые из них уже занимают высокие руководящие должности в государственных организациях и коммерческих компаниях.

В 2020 г. Станислав Сергеевич защитил докторскую диссертацию, став одним из самых молодых докторов технических наук в стране и первым, кто защитил докторскую по программе стимулирования подготовки научных кадров и развития научной деятельности в СПбГАСУ.

Станиславу Сергеевичу удаётся успешно сочетать педагогическую деятельность с научно-практической работой. Он входит в рабочую группу Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга, работает заместителем генерального директора по науке и технологиям малого инвестиционного предприятия «СПбГАСУ-Дорсервис».

Кроме того, Станислав Сергеевич Евтюков – главный судебный видео-автотехнический эксперт Института безопасности дорожного движения СПбГАСУ в области реконструкции дорожно-транспортных происшествий. За 13 лет работы он провёл более 3000 экспертиз по всей России. На протяжении многих лет был ведущим специалистом в Центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации.

Станислав Сергеевич сотрудничает с ведущими вузами и научно-исследовательскими организациями в области транспортного обслуживания, транспортного планирования и безопасности дорожного движения. Его методические разработки и рекомендации нашли применение как в вузах Санкт-Петербурга, так и в российских и зарубежных технических университетах, а научные разработки внедрены в строительных, автомобильно-дорожных и транспортных организациях.

Геннадий Николаевич Шоршнев (фото из архива СПбГАСУ)

Дед Станислава Сергеевича и отец Светланы Геннадьевны – Геннадий Николаевич Шоршнев, был ректором ЛИСИ с 1985 по 1990 г.

Геннадий Николаевич закончил ЛИСИ в 1959 г. и работал в вузе с 1961 г. Принимал участие в деятельности Государственных комиссий по обследованию технического состояния зданий и сооружений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стал основоположником научного направления в области исследований конструкций и расчётов специальных железобетонных сооружений с повышенным содержанием расчётной арматуры малых диаметров в сечениях. С 1970 г. на кафедре железобетонных и каменных конструкций ЛИСИ совместно с Ленинградским НИИ экспериментального проектирования под его руководством началось изучение железобетонных корпусов высокого давления для ядерных реакторов. В результате был разработан тяжёлый армоцемент – новая разновидность железобетона для сосудов под давлением. Научную школу Шоршнева прошли многие отечественные учёные.

Геннадий Николаевич Шоршнев был одним из руководителей научной школы СПбГАСУ «Строительство», вошедшей в число победителей конкурса научно-педагогических и научных школ Санкт-Петербурга в 2006 г.

