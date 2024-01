Научные династии: два поколения Масленниковых выбирают СПбГАСУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Продолжаем рассказывать о знаменитых научных династиях Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Герои этой публикации – отец и сын Масленниковы.

Никита Александрович Масленников (фото СПбГАСУ)

Никита Александрович Масленников, заведующий кафедрой строительной механики, закончил ЛИСИ в 1983 г. и работает в нашем вузе с 1987 г. В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию, последние шесть лет трудится на кафедре строительной механики. Он читает дисциплины «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Строительная механика», является автором более 50 опубликованных научных и учебно-методических работ, в том числе 27 научных статей. Научные интересны Никиты Александровича – разработка новых задач для учебного процесса, построение учебных программ с включением активных методов обучения.

Никита Александрович пошёл по стопам своего отца, Александра Матвеевича Масленникова, который тоже учился в ЛИСИ (СПбГАСУ). Прошёл путь от студента до проректора по научной работе и заведовал кафедрой строительной механики четверть века.

Александр Матвеевич Масленников (фото предоставил Никита Масленников)

Александр Матвеевич Масленников одним из первых в стране внедрил в учебный процесс матричную форму расчёта строительных конструкций и метод конечных элементов. На эту тему им издано несколько учебных пособий, в том числе и с грифом Минвуза СССР.

Будучи заместителем председателя Комиссии по строительной механике и сопротивлению материалов Секции строительства и архитектуры Научно-технического совета Минвуза СССР, он постоянно пропагандировал новые направления в области строительной механики у нас в стране и за рубежом. Отличительные черты его научных работ – новизна, перспективность и практическая направленность.

В течение ряда лет он был руководителем и непосредственным участником выполнения работ по совершенствованию методики и алгоритмов прочностных расчётов трубопроводов. Итоги его работы нашли широкое применение в проектных организациях Минэнерго СССР. Идеи метода конечных элементов были реализованы им при расчёте пологих оболочек из плоских ребристых плит, запроектированных ленинградским институтом «Промстройпроект» и построенных в городе на Неве.

В 1972 г. Александр Масленников был назначен заведующим кафедры строительной механики нашего вуза, которой руководил 25 лет.

Много лет под руководством профессора Масленникова и с его участием велась научная работа по разработке и развитию методов расчёта специальных сооружений на кратковременные воздействия для одного из проектных институтов Министерства общего машиностроения СССР. Работа выполнялась в области динамики сооружений.

За большой вклад в развитие строительной науки Александр Матвеевич представлен в энциклопедии «Инженеры Санкт-Петербурга» (1996) и в «Российской архитектурно-строительной энциклопедии» (2001), награждён значком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе», имеет государственные награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден «Знак почёта» (1986), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётное звание «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации» (1993), медаль «Ветеран труда».

