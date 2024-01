Минэкономразвития познакомило страны АТЭС с российскими технологиями урегулирования онлайн-споров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты Департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития России приняли участие в Форуме АТЭС по онлайн-урегулированию споров между контрагентами электронной коммерции.

В ходе дискуссии представители органов власти, деловых и академических кругов экономик АТЭС обсудили комплекс мер по внедрению данной практики в национальные нормативно-правовые системы. Также были рассмотрены меры по стимулированию предприятий малого и среднего бизнеса к досудебному онлайн-разрешению споров. Стороны обменялись опытом внедрения блокчейн-технологий и искусственного интеллекта в процедуры медиации, арбитража и переговоров.

Важным инструментом онлайн-урегулирования споров между контрагентами электронной коммерции участники встречи назвали Рамочное соглашение АТЭС. Документ предусматривает добровольные меры по сокращению издержек и сроков рассмотрения трансграничных споров, а также снижение нагрузки судов посредством интеграции лучших технологических решений. В настоящее время к его исполнению присоединились Китай, Гонконг, Сингапур, США и Япония.

В рамках форума делегация Минэкономразвития России рассказала участникам о практических аспектах формирования условий для развития механизмов онлайн-урегулирования споров и внедрения подобных сервисов в систему электронного государства. Также были представлены практики передовых национальных провайдеров онлайн-урегулирования споров и legal-tech сервисов, предоставляющих комплексные услуги по разрешению споров в сфере торговли, финансов, защиты авторских прав, трудовых и семейных отношений.

«На площадке АТЭС мы продемонстрировали партнерам последние отечественные наработки по развитию механизмов альтернативного урегулирования споров с применением передовых технологий, в том числе – в рамках Госуслуг, – отметил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития России Никита Кондратьев. – Особый интерес у участников форума вызвали российские инновации, позволяющие практически полностью автоматизировать устоявшиеся процедуры досудебного урегулирования и тем самым значительно снизить временные и финансовые издержки для бизнеса».

По итогам форума представители экономик АТЭС сформулировали предложения по возможному усовершенствованию нормативно-правовой базы онлайн-урегулирования споров, а также дальнейшие шаги стран АТЭС по обмену экспертизой и технологическими решениями в этих вопросах.

