Дмитрий Вольвач: Совет ЕЭК принял новые меры для облегчения условий ведения бизнеса в ЕАЭС

Первое в 2024 году заседание Совета Евразийской экономической комиссии прошло в очном формате в московской штаб-квартире. Российскую делегацию возглавил заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук. Минэкономразвития России представляли заместители министра – Дмитрий Вольвач и Владимир Ильичев.

В ходе заседания вице-премьеры поддержали предложение российской стороны об установлении до 31 мая 2024 года тарифной льготы для свежих томатов, которые привозят в Россию, в объеме не более 100 тысяч тонн. Принятое решение позволит насытить внутренний рынок России ассортиментом томатов.

«Продолжается совместная работа стран-участниц ЕАЭС по совершенствованию обязательных требований в сфере технического регулирования, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Стороны утвердили изменения в технический регламент ЕАЭС, касающиеся типовых схем и способов идентификации игрушек. Поправки устанавливают порядок действий заявителя и органа по сертификации при внесении изменений в конструкцию игрушек или технологию их производства».

В обновленной версии регламента предусмотрено хранение комплекта документов по сертификации в электронном виде, обязательный перевод иностранных документов, а также использование в течение года результатов испытаний для последующих партий аналогичной продукции.

«Данные меры направлены на повышение уровня безопасности продукции и совершенствование процедур оценки соответствия игрушек техническому регламенту ЕАЭС, – резюмировал замминистра. – Все эти изменения позволят предпринимателям облегчить условия ведения бизнеса в ЕАЭС».

Участники заседания утвердили новую редакцию Правил проведения клинических и клинико-лабораторных испытаний (исследований) медицинских изделий, подготовленную с учетом опыта применения действующих документов и изменений в международной практике. Новая редакция предусматривает уточнение условий получения клинических данных, условий признания эквивалентности медицинских изделий для принятия результатов испытаний, уточнение требований к проведению испытаний медицинских изделий.

«Изменения вступают в силу по истечении 180 календарных дней с даты их официального опубликования, – пояснил Дмитрий Вольвач. – При этом установлен механизм, обеспечивающий плавный переход к применению новой редакции правил для того, чтобы обеспечить непрерывность проведения клинических испытаний. Возможность проведения испытаний в соответствии с текущей редакцией сохраняется в случае, если договоры с медицинскими организациями были заключены в период её действия».

Члены Совета ЕЭК поддержали предложения российской стороны о внесении изменений в Единые правила и нормы обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Изменения касаются формирования единого подхода к проведению карантинных фитосанитарных обследований мест производства, сортировки, складирования и упаковки семенного и посадочного материала, ввозимого на таможенную территорию Союза из третьих стран. Принятые меры позволят минимизировать риски занесения карантинных объектов с ввозимой из третьих стран подкарантинной продукцией.

Следующее заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоится в феврале 2024 года.

