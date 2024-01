День открытых дверей Политеха прошёл в прямом эфире

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 января в режиме онлайн состоялся День открытых дверей Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В прямом эфире участники мероприятия знакомились с университетом, правилами приема на 2024 год, участвовали в интерактивах и получили несколько полезных советов от первокурсников Политеха.

Трансляция проходила в группе ВКонтакте Политех Абитуриентам . За ней следили около 500 участников со всех уголков страны и ближнего зарубежья. Зрители активно оставляли комментарии и задавали вопросы. За время эфира пришло более 800 комментариев в чат.

Ведущими стали директор Центра по работе с абитуриентами СПбПУ Артем Егупов и директор Центра формирования контингента обучающихся СПбПУ Варвара Сотова. Сотрудники Политеха не только рассказывали о правилах приема, но и делились опытом работы с абитуриентами, а также разными студенческими историями.

Студию посетили студенты первого курса Политеха — это Николай Терещенков (Институт компьютерных наук и кибербезопасности) и Полина Подмастерьева (Институт промышленного менеджмента и экономики). Ребята поделились впечатлениями от студенческой жизни и опытом поступления в университет.

Николай Терещенков поступил в Политех на одно из самых популярных направлений «Программная инженерия» без вступительных испытаний. На вопрос ведущего «Каково это быть политехником?» он ответил: Во-первых, учиться в одном из самых лучших университетов страны. Во-вторых, постоянно находиться в движении, участвовать в мероприятиях, активностях, заниматься у хороших преподавателей, выбирать для себя деятельность, кроме основной учебы, которая интересна именно тебе .

Николай также отметил, что классическая музыка, которая звучит на входе в Главный учебный корпус, особенно заряжает на учёбу по утрам.

Полина Подмастерьева рассказала, что стала амбассадором Политеха, еще до поступления в университет. Она участвовала в образовательных интенсивах, которые организует Центр по работе с абитуриентами и осознано выбирала вуз, подробно изучая информацию на информационных площадках СПбПУ.

Во время эфира Артем Егупов и Варвара Сотова подробно останавливались на актуальных темах для абитуриентов. Это правила приёма, участие в олимпиадах, поступление без вступительных испытаний, список индивидуальных достижений, особенности поступления по квотам и целевому направлению.

Зрители, которые не успели посмотреть эфир, могут увидеть его в группе ВКонтакте Политех Абиутриентам .

Следующий день открытых дверей состоится 28 апреля — очно (Главный учебный корпус) и онлайн. Ссылка на регистрацию появится чуть позже в этом разделе нашего сайта .

