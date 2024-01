ГУУ стал партнёром «Артека»

Source: MIL-OSI Russian Language News

20-21 января 2021 года состоялась VIII Конференция тематический партнёров Международного детского центра «Артек», в которой приняли участие представители Государственного университета управления, представившие программу «Курс на бизнес и предпринимательство».

Ежегодно Международный детский центр «Артек» проводит конкурс дополнительных общеразвивающих программ. В 2024 году в центре будут реализованы 166 программ 6 направленностей с участием 120 партнёров. Среди постоянных партнёров Фонд социально-культурных инициатив, «Роскосмос», РЖД, Федерация тенниса России, Фонд поддержки международных детских и молодёжных инициатив «СОДРУЖЕСТВО» и многие другие.

Одним из победителей конкурса стал Государственный университет управления, который делегировал на конференцию партнёров «Артека» студентов 4 курса направления «Управление проектом» Марию Ларшину и Владислава Ковалева, являющихся участниками проектной команды программы «Курс на бизнес и предпринимательство».

Наши студенты приняли участие в пленарном заседании, на котором им был вручен сертификат на реализацию представленной на конкурс общеразвивающей программы.

«Мы имеем большие планы на взаимодействие с детским центром. Хотели бы привлечь свои ресурсы в плане партнёров и выдающихся выпускников, чтобы познакомить детей с такой актуальной средой как малое и молодёжное предпринимательство. У нас в стране активно развиваются программы поддержки молодёжи до 25 лет. Соответственно мы хотим привлечь ребят к этой теме, чтобы они начали свое дело в раннем возрасте. «Артек» – это огромный ресурс и большая федеральная площадка, которая, безусловно, привлекает внимание нашей страны и всего мирового сообщества. Взаимодействие с таким крупным партнёром с огромным количеством ресурсов – это очень важный шаг для нашего университета», – рассказала Мария Ларшина.

На второй день конференции для ГУУ была выделена локация, где расположился ролл-ап программы и прошла её презентация, в рамках которой Мария Ларшина и Владислав Ковалев рассказали об успешном опыте реализации проекта «Университетские смены» в ГУУ.

Дополнительная общеразвивающая программа «Курс на бизнес и предпринимательство» направлена на подготовку квалифицированных кадров для среднего и малого бизнеса путём вовлечения подростков и молодёжи. Её цель: формирование компетенций в области предпринимательства у обучающихся средствами интерактивных форм обучения, проектных и игровых технологий. Основные события программы включают в себя: лекции, беседы, дискуссии, проектную работу в группах, деловые и ролевые игры, квиз.

В течение двух дней педагоги «Артека» и тематические партнёры разрабатывали механизмы интеграции тематических программ в образовательный процесс детского центра, партнёры ближе познакомились с лагерем, погрузились в драматургию артековских смен. В результате были сформированы совместные проекты, подчиненные общим содержательным задачам.

Также в рамках Конференции прошёл фестиваль творчества, были проведены экскурсии и памятные мероприятия в честь героев-артековцев.

