В 2024 году сеть быстрых зарядок для электромобилей расширят на 65 регионов

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов провел совещание по вопросу реализации инициативы социально-экономического развития Российской Федерации «Электроавтомобиль и водородный автомобиль». В нем приняли участие представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минэнерго, Минстроя. Собравшиеся обсудили выполнение инициативы по развитию отрасли в целом, вопросы строительства быстрой электрозарядной инфраструктуры, подвели итоги прошедшего года и наметили планы на 2024 год.

«В 2023 году мы перевыполнили первоначальные планы: накопленным с 2022 года итогом произведено 9740 единиц электромобилей (план 9200), установлено 1151 «быстрых» ЭЗС (план 1136), более 1200 дополнительных рабочих мест создано в рамках реализации инициативы, налоговые поступления превысили 16 млрд рублей», – проинформировал заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Он также добавил, что за последние два года введено две очереди быстрых зарядных станций на территории 36 субъектов. В 2024 их количество должно увеличиться до 65, а план по установке «быстрых» ЭЗС – 1437 единиц.

Директор департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации Минэнерго Владимир Фургальский доложил об основных направлениях строительства зарядной инфраструктуры для электромобилей в регионах. Первый вице-премьер акцентировал внимание на повышение эффективности использования ЭЗС и необходимости роста их числа.

«В 2024 году речь идет о двукратном увеличении сети и о двукратном увеличении количества регионов, в которых создается быстрая зарядная инфраструктура. Количество быстрых зарядных станций к концу 2024 года должно увеличиться до более 2500», – подчеркнул Андрей Белоусов.

Андрей Белоусов поручил к следующему совещанию проработать как дополнительные меры стимулирования производства, так и вопросы создания условий для развития специальных платформ, позволяющих потребителям удобно находить и пользоваться ЭЗС, а участникам реализации инициативы – осуществлять мониторинг развития такой инфраструктуры.

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов является куратором реализации инициативы социально-экономического развития Российской Федерации «Электроавтомобиль и водородный автомобиль».

