Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Новосибирский государственный университет совместно с Институтом стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ в сентябре 2024 г. по направлению «Востоковедение и африканистика» открывает новую магистерскую программу «Современная Азия и глобальные вызовы». В январе текущего года Министерство высшего образования и науки РФ выделило бюджетные места для набора на эту программу. По итогам обучения студенты получат диплом НГУ и сертификат о дополнительном профессиональном образовании ИСАА МГУ. Таким образом, в Новосибирском госуниверситете создана первая за Уралом магистерская программа, посвященная изучению актуальных вопросов развития современной Азии.

В НГУ накоплены богатые традиции академического классического востоковедения, которые насчитывают более 55 лет. В настоящее время кафедра востоковедения НГУ продолжает активно взаимодействовать со специалистами ведущих зарубежных университетов и организаций. Так, сейчас к работе на кафедре привлечены два преподавателя-носителя языка из Южной Кореи, преподаватель из Японии, несколько специалистов из Китая.

В 2022-2023 гг. правительство Российской Федерации при помощи сообщества востоковедов разработало концепцию национальной программы развития востоковедения и африканистики, в этой работе принимали участие и востоковеды Новосибирского госуниверситета. В основе концепции лежит идея подготовки специалистов по современной истории и международным отношениям стран Азии, которые в полном объеме изучали классическую историю, культуру, политику и экономику Востока. Была поставлена задача внедрить концепцию в максимально короткие сроки.

— Основные знания по истории, традиционной культуре, философии, религии, основам экономики, социально-политического устройства стран Азии мы даем в рамках бакалавриата, при этом глубоко изучаем восточные языки. Без всестороннего погружения в многотысячелетнюю культуру Востока нельзя заниматься анализом современных проблем Азии. Нынешняя геополитическая ситуация, внимание правительства и министерств Российской Федерации к проблемам построения отношений со странами Азии привели к тому, что мы в кратчайшие сроки разработали отдельную магистерскую программу, ориентированную на проблемы современности, — рассказывает профессор Елена Войтишек, научный руководитель программы, заведующая кафедры востоковедения и руководитель направления «Востоковедение и африканистика» Гуманитарного института НГУ.

В конце 2022 г. сотрудники кафедры востоковедения занимались разработкой магистерской программы, а в феврале 2023 г. НГУ получил Лицензию на новое направление подготовки магистрантов. Оно получило название «Современная Азия и глобальные вызовы». Особенностью программы является привлечение очень мощного состава преподавателей из НГУ и Института стран Азии и Африки МГУ. Например, среди преподавателей — профессор Алексей Маслов, директор ИСАА МГУ, приложивший со своими коллегами немало усилий к разработке и реализации этой программы.

— Мы уже давно договорились о такой кооперации и наконец разработали программу, которая направлена на всестороннее освоение теоретических выкладок и практических навыков. Важно отметить, что наши преподаватели (как из НГУ, так и из МГУ) — высококлассные профессионалы, педагоги, ученые, действующие переводчики, консультанты, им не раз приходилось работать и жить в странах Восточной, Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии. Как правило, они продолжают вести много разных проектов с ведущими азиатскими университетами, владеют современными методиками и технологиями преподавания. Поэтому нашим студентам чрезвычайно повезло, что у них есть возможность через таких преподавателей почувствовать пульс жизни современной Азии, — отмечает Елена Войтишек.

Программа предполагает организацию семестровых стажировок за рубежом в страны изучаемого региона, а также возможность реализации индивидуальных образовательных траекторий. Основной язык программы — русский, но при необходимости есть возможность проведения части дисциплин и семинаров на английском языке.

Программа включает комплекс дисциплин по современной проблематике и развитию стран Востока, прежде всего стран Восточной и Юго-Восточной Азии — это Китай, Корея, Япония, Монголия, Таиланд, Вьетнам, а также стран Центральной и Южной Азии, Индии, Ближнего Востока. Среди дисциплин — модернизация Азии и региональное сотрудничество, политическая культура, идеологические тенденции в странах Азии, культурная антропология Азии, азиатский социум в условиях трансформации 20-21 веков, миграционные процессы, культура азиатских диаспор в мире, государство и религия в современной Азии, трансформация национальных традиций и современных транскультурных связей в Азии, конфликты и взаимодействие стран Азии.

Программа предназначена для выпускников бакалавриата российских и зарубежных вузов по востоковедческим и регионоведческим специальностям, желательно со знанием английского и одного из восточных языков. Например, обучаться в магистратуре могут студенты из Узбекистана, Казахстана, Киргизии и стран дальнего зарубежья. Программа может быть интересна и для выпускников-бакалавров из стран Восточной Азии, которые хотят изучать современные проблемы не только своей страны, но и региона в целом. Выпускники программы будут востребованы в научной, образовательной деятельности, в социальной жизни, в сфере просвещения, бизнес-структурах, органах власти и аналитических центрах.

Программа вступительных испытаний включает два блока по 15 вопросов — блок по истории Азии Нового и Новейшего времени и блок по культуре, языку и литературе, где студенты должны проявить свою эрудицию, понимание происходящих процессов и способность мыслить самостоятельно. При подведении итогов вступительных испытаний будут также учитываться индивидуальные достижения студентов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI