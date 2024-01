Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» вводит новые Условия осуществления депозитарной деятельности Уважаемые депоненты! 14 февраля 2024 года вступает в действие новая редакция Условий осуществления депозитарной деятельности АО «АБ «РОССИЯ» (версия 9.0). Изменился адрес подразделения Головного офиса Банка, осуществляющего депозитарное обслуживание в Москве (пункт 3.11.1 Условий). Остальные положения не изменились. Ознакомиться с новой редакцией Условий можно на сайте Банка в разделах: Корпоративным клиентам / Депозитарные услуги;

Частным лицам / Депозитарные услуги.

