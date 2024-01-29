Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
Пресс-релизы и события
Банк «РОССИЯ» вводит новые Условия осуществления депозитарной деятельности
Уважаемые депоненты!
14 февраля 2024 года вступает в действие новая редакция Условий осуществления депозитарной деятельности АО «АБ «РОССИЯ» (версия 9.0).
Изменился адрес подразделения Головного офиса Банка, осуществляющего депозитарное обслуживание в Москве (пункт 3.11.1 Условий). Остальные положения не изменились.
Ознакомиться с новой редакцией Условий можно на сайте Банка в разделах:
Корпоративным клиентам / Депозитарные услуги;
Частным лицам / Депозитарные услуги.
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