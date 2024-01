Университет отправил новую партию специальных грузов для участников СВО | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

В этот раз одна из артиллерийских частей получит от универсантов генераторы и другие источники питания, необходимые для обогрева жилых помещений. Отправка предыдущей партии состоялась в конце декабря 2023 года.

«Я считаю, что неравнодушные люди должны помогать Родине в этой сложной обстановке. Поэтому каждый из нас готов вносить свой посильный вклад в общую победу, — отметил начальник Военного учебного центра СПбГУ Александр Масликов. — Я знаю, что в Университете насчитывается порядка 250 волонтеров, которые занимаются сбором средств, гуманитарной помощи, специальных грузов. Думаю, можно предложить им присоединиться к нашей акции. Мы будем продолжать ее, пока не наступит окончание спецоперации».

Военный учебный центр СПбГУ поддерживает связь с командованием частей Западного военного округа и запрашивает информацию о том, в каких технических средствах нуждаются бойцы. Получив список, сотрудники Университета открывают сбор средств, чтобы закупить необходимые вещи и отправить груз военнослужащим в зону специальной военной операции.

За последние годы в жизни Военного учебного центра СПбГУ произошли большие перемены. Сейчас студенты, проходящие военную подготовку в Университете, осваивают новый учебно‑тренировочный корпус, в котором есть электронный тир и тактический класс. Часть учебных программ, а также порядок проведения учебных занятий были скорректированы с учетом новых данных, полученных от Министерства обороны. Кроме того, преподаватели центра — квалифицированные специалисты, имеющие большой практический опыт службы в Вооруженных силах Российской Федерации, начали также проводить занятия по общевоенной подготовке для учащихся Академической гимназии имени Д. К. Фаддеева СПбГУ и Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ.

