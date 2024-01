Реформа контроля и надзора 2023г.: количество профилактических визитов увеличилось, количество проверок снизилось

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2023 году количество профилактических визитов на предприятия выросло почти в два раза относительно 2022 года, также удвоилось число индикаторов риска. Проверок, напротив, стало меньше: бизнес стали реже проверять Роспотребнадзор, Ростехнадзор и другие контрольные ведомства. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании с бизнес-сообществом 26 января. Совещание на тему реформы контрольной (надзорной) деятельности провел заместитель Председателя Правительства РФ – руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Реформа контроля и надзора проводится в тесной связке государства и предпринимательского сообщества. Мы видим, что бизнес ответственно подходит к предложениям по совершенствованию этой важной для него сферы. Все понимают, что контроль необходим, так как это честная конкуренция. Но наша общая задача – превратить проверку из инструмента наказания в инструмент создания условий, при которых предпринимателям будет и выгоднее работать, соблюдая правила. Бизнес говорит, какие условия ему комфортны, а мы совершенствуем процедуры», – сказал Дмитрий Григоренко.

Один из таких инструментов – замена проверок профилактическими визитами, что снижает избыточную административную и финансовую нагрузку на объекты контроля, а также смещает акцент с фиксации нарушений на их предупреждение. В 2023 году количество профилактических визитов превысило количество проверок в 3 раза.

По данным опроса на портале «Госуслуги», компании позитивно оценили такой подход: 93% сказали, что получили разъяснения обязательных требований, 68% заметили отличия от проверки, 95% получили ответы на все свои вопросы. Этого удалось добиться благодаря плотной работе с бизнес-ассоциациями и контролерами.

Ещё один механизм – индикаторы риска. Они сигнализируют контрольным органам о признаках возможных нарушений на объектах. Контролер выдает объекту контроля предписание устранить риски, которые могут привести к нарушениям законодательства. Развитие риск-ориентированного подхода предусмотрено Концепцией совершенствования контрольной (надзорной) деятельности, которая была одобрена Правительством в 2023 году.

Что касается проверок, то сейчас планово проверяют только объекты, отнесенные к чрезвычайно высокому (5,7% объектов, проверки раз в год) и высокому риску (9% объектов, проверки раз в 2 года). Это около 15% от всех объектов контроля в стране. В их числе химические заводы, аэропорты, шахты, крупные электростанции, больницы, птицефабрики.

«В этом году появятся порядка 100 новых индикаторов риска. Индикаторы помогают понять добросовестному бизнесу, почему и когда контролёр придет или не придет с проверкой. Также создаем реестр инцидентов: будем фиксировать информацию о несчастных случаях и пожарах на предприятиях, учитывать данные при определении категории риска объектов. Кроме того, ведомства должны будут подготовить перечни критических нарушений, с которыми могут быть связаны инциденты. В части развития профилактики запустим новый механизм – соглашение между бизнесом, регионом и органом контроля. Соглашение будет включать основные этапы устранения нарушений», – отметил Максим Решетников.

«Реформа контрольно-надзорной деятельности, на мой взгляд, – один из наиболее успешных треков работы Правительства. Абсолютно ощутимо ее влияние на снижение административной нагрузки на бизнес. Очень хорошо себя показала практика профилактических визитов. А эффект моратория на плановые проверки, по оценке предпринимателей «Деловой России», – даже важнее доступа к программам льготного кредитования. Стремительно развивается цифровой контур системы контрольно-надзорной деятельности, все больше используются личные кабинеты «Госуслуг» и фактически выстраивается система обратной связи с бизнесом», – заявил председатель «Деловой России» Александр Репик.

