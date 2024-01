Максим Решетников: финансирование сектора МСП в новых регионах составило почти 2 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министр экономического развития России Максим Решетников в режиме ВКС провел совещание с представителями малого и среднего бизнеса из новых регионов. Он отметил, что по поручению Президента России поддержка предпринимателей находится в числе безусловных приоритетов в работе Правительства РФ.

По словам министра, выделенные в прошлом году на финансирование сектора в новых регионах почти 2 млрд рублей позволили запустить ряд инструментов.

«По программе льготного кредитования Минэкономразвития России со встроенным механизмом предоставления «зонтичных» поручительств Корпорации МСП заключено кредитных договоров на 228 млн рублей. В рамках поддержки ГУП ДНР «РЛК» заключен 31 договор льготного лизинга на сумму 367 миллионов рублей. В каждом регионе работают центры «Мой бизнес» – их услугами воспользовались более 4 тысяч предпринимателей. Здесь же можно получить заём в государственной микрофинансовой или гарантийной организации: они также созданы и докапитализированы во всех новых регионах», – проинформировал глава Минэкономразвития.

Он также пояснил, что для удобства использования доступные предпринимателям новых регионов меры поддержки собраны на Цифровой платформе МСП.РФ. Ответы на часто задаваемые вопросы по наиболее актуальным для бизнеса проблемам будут размещены на портале «Мой бизнес», в социальных сетях, а также – на платформе МСП.РФ.

«Мы понимаем масштаб задач, которые стоят перед бизнесом новых регионов. Параллельно с восстановлением экономики вам необходимо думать о дальнейшем развитии. По поручению Президента меры поддержки Правительства нацелены на то, чтобы помочь вам с этим», – подчеркнул Максим Решетников.

В ходе совещания представители отрасли АПК и перерабатывающих компаний новых регионов затронули вопросы реализации программ льготного лизинга: сохранятся ли их действующие параметры в условиях текущей ключевой ставки Центрального банка.

«В ДНР действует лизинговая компания, которая обслуживает предпринимателей всех четырех новых регионов. Соответственно, программа по линии ГУП ДНР «РЛК» продолжится на тех же условиях: сохранятся процентные ставки в размере 6% годовых при приобретении нового российского оборудования и 8% годовых по импортному оборудованию. Также сохраняются сроки финансирования – до 60 месяцев, аванс от 20%», – пояснила директор департамента инвестиционной политики и развития МСП Минэкономразвития России Инна Дадаян.

Одна из актуальных тем – привлечение госкомпаний к долгосрочному сотрудничеству с МСП новых регионов, в том числе путем реализации программ «выращивания» и заключения «офсетных» договоров. По данным Корпорации МСП, в настоящее время сформирован реестр потенциальных поставщиков – участников закупок из новых территорий (310 субъектов МСП), на регулярной основе проводятся обучающие мероприятия для субъектов МСП новых территорий по вопросам участия в закупках в соответствии с Законом 223-ФЗ (мероприятия уже позволили обучить более 1200 участников).

Первый заместитель Председателя Правительства Херсонской области Виталий Булюк, принимавший участие в совещании, высоко оценил взаимодействие с Минэкономразвития, проактивную позицию ведомства в решении вопросов.

«Минэкономразвития – это первое министерство, которое отвечало за развитие малого предпринимательства Херсонской области, поэтому, начиная с марта 2022 года, мы находимся в тесном контакте. На подобных совещаниях мы не только получаем ответы на свои вопросы, но и видим, как они находят свое продолжение в практическом решении существующих проблем новых регионов. Причем очень часто Минэкономразвития выносит на обсуждение то, о чем мы только начинаем думать, а нам уже предлагают готовое решение», – подчеркнул Виталий Булюк.

