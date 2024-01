Максим Решетников: туризм – один из приоритетов сотрудничества России и Мьянмы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Российские компании проявляют большой интерес к работе в Мьянме. Сформировался пул росийско-мьянманских проектов в сфере сельского хозяйства, энергетики, строительства и промышленности, которые российский бизнес готов реализовывать на территории республики.

Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе Российско-Мьянманского бизнес-форума, который прошел в Москве в рамках деловой программы 4-й межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ряд российских производителей выразили готовность к расширению поставок лекарств в Мьянму. Для упрощения их выхода на мьянманский рынок России и Мьянме необходимо сблизить подходы к регистрации лекарственных препаратов. По экспертным оценкам потенциальный объем фармацевтического рынка Мьянмы оценивается в 1 млрд долларов.

В сфере сельского хозяйства готовится к реализации крупный совместный проект по организации производства удобрений в Мьянме. Ряд российских компаний получили от мьянманских коллег предложения по участию в модернизации железных дорог республики. Сразу несколько совместных проектов нацелены на ускорение сотрудничества в области энергетики. Кроме того, российские компании готовы предложить Мьянме свои услуги по проектному инжинирингу и проведению геологоразведочных работ, обширный опыт и компетенции для строительства гидро- и тепловых электростанций.

«Ускорить реализацию потенциально выгодных проектов помогут инвестиции. У наших стран есть все необходимые условия для этого, – подчеркнул Максим Решетников. – Между нашими странами растет сотрудничество в финансово-банковском секторе, расширяется сеть корреспондентских счетов. Появилась возможность прямых расчетов, без посредничества третьих стран. Активно развивается инфраструктура поддержки делового сотрудничества. Республику посещают российские бизнес-делегации, работает торговое представительство России в Мьянме и Российско-Мьянманский деловой совет».

Туризм, по его словам, – один из важных приоритетов сотрудничества двух стран. С сентября прошлого года Россия запустила в Мьянму прямое авиасообщение, возобновила работу «электронной визы» и начала подготовку к запуску «карты туриста», чтобы у гостей из Мьянмы была возможность безналично расплачиваться на территории России.

Мьянма, в свою очередь, продлила режим безвизового въезда для российских граждан на срок до 30 дней, активно занимается развитием туристических предложений под российского туриста, запустила программу ознакомительных поездок для российских туроператоров и журналистов «Добро пожаловать, Россия!», которые помогут привлечь внимание российских туристов к туристическим возможностям Мьянмы.

В ближайшее время стороны планируют создать совместный канал расчётов для туристов из России в Мьянме, конкурентные ценовые предложения, а также удобные стыковочные рейсы из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга для организации турпрограмм.

«Потенциал для развития сотрудничества между двумя государствами крайне велик. Важно, что у представителей бизнес-сообщества есть возможность вести прямой диалог на деловых профильных площадках, где каждый может рассказать об эффективности реализованных проектов и поделиться информационными буклетами с подробным описанием кейсов», – отметил соорганизатор Форума, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

