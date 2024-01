Максим Решетников: в 2024 году Россия начнет поставку в Мьянму инновационных и высокотехнологичных решений

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве состоялось заседание 4-й межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Мьянма – один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Делегации сторон возглавили министр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо.

В ходе заседания межправкомиссии стороны обсудили ключевые направления сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и сельхозкооперации, промышленности, строительства, туризма и инфраструктурного развития, в финансово-банковском, энергетическом и горнодобывающем секторе.

«За 11 месяцев 2023 года наши страны вышли на рекордные показатели по товарообороту за все время сотрудничества, увеличив торговлю в 2,7 раза – до 1,1 млрд долл., – подчеркнул Максим Решетников. – Россия ответила на запрос коллег и увеличила поставки нефтепродуктов, расширила ассортимент экспорта продовольственных товаров за счет пшеницы, молочной и колбасной продукции».

Россия, в свою очередь, начала больше закупать текстиля, завозить из Мьянмы в страну рис, фрукты и ром, больше работать над узнаваемостью продукции из Мьянмы на российском рынке, приглашать мьянманских коллег активнее участвовать в международных экономических форумах в Санкт-Петербурге и Владивостоке, и презентовать свои товары на профильных российских выставках.

«Россия – одна из немногих стран, у которых есть решения практически по всем классам индустриального и общесистемного программного обеспечения. Российские компании, занимающиеся цифровыми технологиями и электронной промышленностью, готовы к сотрудничеству с Мьянмой», – отметил Максим Решетников.

По его словам, в 2024 году Россия готова предложить мьянманским коллегам начать поставки различных IT-решений, технологий для анализа киберпространства, защиты интернет-трафика от противоправного контента, а также комплексные решения по защите информации и системам её передачи, по цифровизации городской среды в рамках проекта «Умный город» и государственного управления по типу «электронного правительства.

Министр Кан Зо, в свою очередь, обратил внимание на возможности в сфере инвестиций, которых становится все больше с активизацией контактов между Россией и Мьянмой.

«С точки зрения инвестиционного сотрудничества, у наших стран есть большой потенциал для продвижения проектов в самых разных сферах. И хотя объем российских инвестиций в экономику Мьянмы пока не слишком велик, уверен, что в ближайшем будущем вложений станет гораздо больше, – отметил Кан Зо. – Российские инвесторы смогут воспользоваться налоговыми льготами в особых экономических зонах Мьянмы, если реализация их проектов будет взаимовыгодна для экономик наших стран. Комиссия по инвестициям Мьянмы (MIC) готова оказать содействие по всем этим вопросам».

Распространение российского образования и русского языка в Мьянме, по словам Максима Решетникова, – ещё одна важная задача для обеих стран. «Интерес к российским вузам среди населения Мьянмы растет», – отметил он.

В прошлом году бессрочный договор о сотрудничестве подписали Мандалайский университет иностранных языков и Алтайский государственный гуманитарно-педагогическим университетом им. В.М. Шукшина, благодаря чему в Мьянме заработал Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. Доступ к образовательным программам бесплатный. На сегодняшний день уже 312 человек прошли обучение.

В завершение встречи стороны договорились активизировать работу по диверсификации товарооборота и наращиванию поставок сельскохозяйственной продукции из Мьянмы в Россию, об ускорении реализации совместных проектов в сфере сельского хозяйства, энергетики и промышленности.

