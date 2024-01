Максим Решетников: агломерация Санкт-Петербурга достигла рекордного темпа инвестиций за последние 5 лет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Санкт-Петербург и Ленинградская область достигли рекордного темпа инвестиций за последние 5 лет: в Петербурге рост более 10%, в области почти 13%. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании Президента России Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития агломерации г. Санкт-Петербурга.

«Петербургская агломерация одна из самых динамично развивающихся точек роста в стране. Сюда активно переезжают жить и работать люди из других регионов. Это связано с развитием экономики, транспортной доступности, реализацией крупных проектов. Опережающими темпами растет промышленное производство: на 9,6% в Петербурге, на 7,4% в области, особенно в обрабатывающей сфере. Для обоих регионов это рекордный рост за последние 12 лет», – отметил министр.

Максим Решетников обозначил приоритеты для дальнейшего развития агломерации. «Во-первых, нужно решать вопрос с площадками бывших автомобильных производств в Ленинградской области. Во-вторых, расширили ОЭЗ «Санкт-Петербург». Регион планирует реализовать как минимум четыре проекта в фармацевтике, сфере биотехнологий, металлообработке. Рассчитываем, что заявленные планы будут реализованы», – подчеркнул министр.

Помимо отраслевых задач, субъектам предстоит решать и системные. «Учитывая, что в агломерации учится почти полмиллиона студентов, важно повышать уровень их трудоустройства после учебы», – сообщил глава Минэкономразвития.

Максим Решетников отметил, что важно развивать науку и технологии. Агломерация – крупнейший центр по академической, отраслевой, вузовской науке. Эту сферу государство также активно поддерживает. В конце 2023 года СПбГУ стал победителем второй волны отбора исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта. Это направление – самое популярное и среди технологических компаний. По их числу агломерация – один из лидеров. Более 800 из них также получили государственную поддержку.

Также в числе приоритетных направлений для развития агломерации министр обозначил сферу туризма.

Сейчас рост туризма в агломерации обеспечивается за счет российских туристов. К примеру, в Северной столице их доля за 2 года выросла с 63 до 90%.

«Важно развивать внутренний туризм и поэтапно восстанавливать внешний, увеличивать номерной фонд и развивать всесезонный туризм. Для этого уже запустили единую электронную визу для 55 стран, безвизовые групповые обмены с Китаем и Ираном. В Петербурге уже строится 7 крупных отелей по программе льготного кредитования. В Ленинградской области финансируется 10 проектов по строительству модульных гостиниц», – подчеркнул Максим Решетников.

