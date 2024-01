Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Цифровизация услуг для граждан Евразийского экономического союза повышает прозрачность ведения бизнеса, снимает барьеры, формирует единый рынок труда на пространстве ЕАЭС. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

С 2022 года для граждан ЕАЭС успешно работает мобильное приложение «Работа в ЕАЭС», разработанное специалистами Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития. Оно пользуется большой популярностью среди жителей из стран «евразийской пятерки».

В настоящее время мобильное приложение синхронизировано с национальными сегментами государственных и коммерческих услуг для трудовых мигрантов из России, Армении и Киргизии. Это значит, что их граждане, переезжающие для работы в другие страны ЕАЭС, могут получить необходимые для трудоустройства сервисы прямо в своем смартфоне.

В приложении «Работа в ЕАЭС» можно искать актуальные вакансии, узнать, как оформить необходимые документы, воспользоваться сервисом Государственной налоговой службы России, Армении и Киргизии, ознакомившись с информацией об оформлении в электронном формате добровольного патента, обязательного патента и патента наемного работника, осуществляющего деятельность в сфере, подлежащей обязательному патентированию, а также узнать о рекомендуемых шагах для трудоустройства в разделе «Помощник». Приложение дополнено сервисами поиска жилья и онлайн-регистрации иностранных граждан по месту пребывания.

«Подобные сервисы упрощают процесс трудоустройства и позволяют гражданам стран «евразийской пятерки» искать работу, не выезжая с места своего постоянного проживания, а работодателям – подбирать работников в других странах ЕАЭС, – отметил Дмитрий Вольвач. – Работа по развитию мобильного приложения и его распространению на другие страны-участницы ЕАЭС продолжается. Уже в 2024 году планируется разработка национального сегмента Республики Беларусь, прорабатываются вопросы введения дополнительных сервисов, полезных в рамках трудовой миграции».

Он также отметил, что популярность приложения будет быстро расти с учётом постоянно увеличивающегося функционала.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI