Дмитрий Вольвач: в 2023 году товарооборот между Россией и Казахстаном вырос на 2,3%

? Москве состоялась встреча сопредседателей Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном – заместителя Председателя Правительства России Алексея Оверчука и заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина.

В ходе заседания стороны рассмотрели вопросы взаимодействия России и Казахстана в сфере транспорта, транзита товаров, таможенного регулирования и промышленности, а также отдельные вопросы интеграционной повестки и повестку предстоящего Евразийского межправительственного совета, который состоится 1-2 февраля 2024 года в Алматы.

«Взаимная торговля сохраняет положительную динамику. В 2023 году товарооборот между Россией и Казахстаном вырос на 2,3% – до 2,2 трлн рублей. Ожидаем, что в 2024 году тенденции к росту сохранятся, – отметил замминистра. – Бизнес-круги двух стран активно вовлечены в реализацию десятков совместных проектов в сфере низкоуглеродного развития и адаптации к изменениям климата, в области туризма, промышленной и цифровой торговли».

